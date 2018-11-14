臉書偽社團傳抹黑 選將跳腳

楊文科競選總部13日下午，提出臉書社團「新竹爆料公社」偽社團相關證據，質疑是對手陣營造假、抹黑。（莊旻靜攝）

友善列印
中國時報
／竹縣報導

臉書社團「新竹爆料公社」擁有18.6萬成員，卻驚傳遭人以相同名稱、照片、貼文成立偽社團，楊文科競選總部13日下午緊急召開記者會，質疑偽社團、偽粉絲專頁「看見新竹」疑似由對手徐欣瑩陣營成立，並發布針對楊文科的抹黑影片及文章，已違反選罷法，楊文科總部將立即提告，至截稿為止，徐欣瑩團隊均未回應。

新竹爆料公社遭盜用

楊文科競選總部指出，「新竹爆料公社」版主13日上午發布聲明，指稱社團遭人以同名盜用，連帶粉絲專頁「看見新竹」也被人以同名成立偽專頁，企圖抹黑「某縣長候選人」。新竹爆料公社社長聲明內也指出，「沒想到某些人為了政治目的，竟能假造社長的粉絲頁」。而同名的專頁「看見新竹」則發文反駁，因發文均被刪除才成立新頁。

楊文科團隊揭露，造假「新竹爆料公社」社團成員有3人分別是徐欣瑩特助及祕書，造假一事被揭露後，原管理員及社團成員立即退出，「到底在怕什麼？」

3敏感成員退群神隱

楊文科競選總部發言人田昭容表示，如果徐欣瑩團隊連臉書社團都可以造假，那麼可以合理懷疑，在粉絲專頁上攻擊楊文科的文章、影片也有斷章取義、抹黑的內容。田昭容說，「我們感到遺憾」，對手陣營一直以來說不抹黑、不攻擊，但若上述事情屬實，「這就是抹黑、攻擊」。

楊文科陣營委託的律師柯志諄指出，臉書社團遭人仿冒造假，散布不利於楊文科的言論，不僅侵犯原本社團管理者的著作權，對楊文科也有違反選罷法104條、意圖使人不當選的嫌疑，將蒐集相關犯罪證據、立即提告。

(中國時報)

配票分太凶 穩ㄟ憂變落選頭 龍打政績牌 燕拚經濟優先

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。