臉書偽社團傳抹黑 選將跳腳

2018年11月14日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

臉書社團「新竹爆料公社」擁有18.6萬成員，卻驚傳遭人以相同名稱、照片、貼文成立偽社團，楊文科競選總部13日下午緊急召開記者會，質疑偽社團、偽粉絲專頁「看見新竹」疑似由對手徐欣瑩陣營成立，並發布針對楊文科的抹黑影片及文章，已違反選罷法，楊文科總部將立即提告，至截稿為止，徐欣瑩團隊均未回應。

新竹爆料公社遭盜用

楊文科競選總部指出，「新竹爆料公社」版主13日上午發布聲明，指稱社團遭人以同名盜用，連帶粉絲專頁「看見新竹」也被人以同名成立偽專頁，企圖抹黑「某縣長候選人」。新竹爆料公社社長聲明內也指出，「沒想到某些人為了政治目的，竟能假造社長的粉絲頁」。而同名的專頁「看見新竹」則發文反駁，因發文均被刪除才成立新頁。

楊文科團隊揭露，造假「新竹爆料公社」社團成員有3人分別是徐欣瑩特助及祕書，造假一事被揭露後，原管理員及社團成員立即退出，「到底在怕什麼？」

3敏感成員退群神隱

楊文科競選總部發言人田昭容表示，如果徐欣瑩團隊連臉書社團都可以造假，那麼可以合理懷疑，在粉絲專頁上攻擊楊文科的文章、影片也有斷章取義、抹黑的內容。田昭容說，「我們感到遺憾」，對手陣營一直以來說不抹黑、不攻擊，但若上述事情屬實，「這就是抹黑、攻擊」。

楊文科陣營委託的律師柯志諄指出，臉書社團遭人仿冒造假，散布不利於楊文科的言論，不僅侵犯原本社團管理者的著作權，對楊文科也有違反選罷法104條、意圖使人不當選的嫌疑，將蒐集相關犯罪證據、立即提告。

(中國時報)