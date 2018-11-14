龍打政績牌 燕拚經濟優先

2018年11月14日 04:11 中國時報 盧金足 、 林欣儀 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會13日晚上登場，民進黨台中巿長候選人林佳龍主打政績牌及花博城市光榮感，針對交通等建設質疑對手沒有主張奠基工程；國民黨市長候選人盧秀燕強調經濟優先，緊咬德商千億海水採礦是否包括在9000億招商數據；無黨籍市長候選人宋原通強調，他會打開台中大門，「促成兩岸大繁榮投給我，要兩岸對抗的投給我的對手」。

龍自傲花博城市光榮感

林佳龍說，台中招商引資全國第一，綠柳川整治讓舊城區重新找回光榮，台中世界花博讓世界看到台中的驕傲；這四年投資台中超過9000億全國第一，薪資成長率達到7.54％，用六都第一的速度，努力趕上。

他強調，台中將有環狀軌道運輸、捷運十字路網，海空雙港將持續國際化，爭取興建機場捷運，河川整治將擴及全流域，舊城新生將擴及到全市每一個角落。

燕批經濟變差政見跳票

盧秀燕大力抨擊台中經濟變差，民進黨全面執政後，逢甲夜市、一中商圈的人潮、錢潮都少了一半；她若當選，一定打破用意識形態領導城市，透過前店、後廠、自由港概念，開闢5大中心、整體發展大台中。

「大家過去4年過得好嗎？」盧秀燕一開口就詢問台中市民，她強調，開始競選時就有攤商來找她幫忙，民進黨執政以政治意識形態超越經濟，不只趕跑陸客、台灣人也變窮，連計程車運將都感嘆景氣太差，「人沒進來、貨出不去」。

盧秀燕批林佳龍4年前競選提出「大台中123」政策，但4年過去了，政見跳票，對手卻還在說「大台中123」。盧秀燕說，她若當選除要透過「台中富市3」經濟藍圖，讓貨出去、錢進來，台中經濟站起來。

宋要促成兩岸大繁榮

宋原通則左批藍營右打綠軍，倒是稱讚林佳龍是後起之秀，表示他要拿下8成選票，讓台中取代新加坡成為兩岸橋梁，更要爭取台海隧道通台中，台中不發也難。

(中國時報)