吳芳銘批國寶南遷 淪選舉籌碼

2018年11月14日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

故宮國寶南遷一事引發軒然大波，13日故宮院長陳其南雖緊急澄清指北院封館、國寶南遷不是唯一選項，目前朝不閉館同時進行整擴建方向進行。無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘批，文物南遷背後的選舉操作，讓國寶淪為選舉籌碼。民進黨嘉義縣長候選人翁章梁競選總部發言人陳冠廷則回應，整修跟選舉是兩碼事，不要什麼事都泛政治化。

南院入館人數下跌

故宮南院從籌備到開幕屢遭外界質疑定位不明，不但讓南院沒有正確的論述空間，也因展示主題與民眾期望有落差，入館人數從開館初期的高峰一路下跌，引發外界關注，擔心南院淪為蚊子館。

立委陳明文、蔡易餘6日偕翁章梁北上爭取故宮重大國寶南遷；蔡英文總統11日至民雄輔選時也提到，翁章梁向陳其南建議國寶南遷，中央、地方一起來合作，讓南院成為國寶展覽的重要之地。但故宮卻是12日才正式對外說明。對此，吳芳銘批，難道是喝了蜂蜜檸檬所以能未卜先知，或其實是民進黨為了救選情，拿文化資產當選舉工具？

吳質疑為政見背書

吳芳銘表示，多年來多次向故宮提出亞洲文物移至南院典藏，強化展覽的豐富性與特色，但一直沒有獲得故宮的同意，如今卻打著北院的修館的名目，將大批文物遷至南院，事實上卻是要為某候選人的政見背書，這樣的手法不但太過粗糙，也是在汙辱全國人民的智商。

翁章梁競選總部發言人陳冠廷強調，這是一個重大議題，翁章梁沒有需要靠故宮來救選情的狀況，純粹以帶動地方發展為考量，故宮整修與選舉是二碼事，不要任何事都泛政治化，故宮整修與故宮南院定位議題，希望選後能有更多專業意見，而不是口水與意識型態。

(中國時報)