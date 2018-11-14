馬為饒輔選 劉公布政績影片

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪（右四）公布政績影片，多位友人前來力挺。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導
國民黨台東縣長候選人饒慶鈴（右）13日到桃源村拜票。（莊哲權攝）

前總統馬英九13日為國民黨台東縣長候選人饒慶鈴輔選時說，韓國瑜說東西賣得出去、人進得來，讓高雄鄉親賺大錢，只有饒慶鈴延續黃健庭幸福縣政，台東水果才能外銷到大陸；民進黨台東縣長候選人劉櫂豪則公布政績影片，細數立委任內為台東爭取的重大建設，並有環保、藝文界相挺。

饒當選 農產才賣得出

馬英九昨天一早到延平鄉桃源部落為饒慶鈴輔選，再度對台東縣長黃健庭的政績表示肯定，他說，韓國瑜最打動人心的話就是「高雄又老又窮」，要把高雄的貨賣出去、讓人進來，讓高雄鄉親賺大錢，改天遇見韓國瑜一定要告訴他：「你講得好極了，不過有個人已經做到了」，他認為韓國瑜應該到台東見識一下。

他說，黃健庭卸任後，接棒的唯一人選就是能延續黃健庭幸福縣政的饒慶鈴。饒慶鈴則表示，今年5月首度把鹿野鳳梨銷往中國大陸，延平鄉鄉親也想把鳳梨賣出去，但因不符合外銷規格所以只好說抱歉，未來將與產銷班合作，種出符合外銷規格的大顆鳳梨，就可以外銷到大陸。

另外，每年熱氣球活動吸引很多人到鹿野，但是較少人來延平鄉，未來希望將熱氣球延伸到部落旅遊，與地方合作套裝行程。

環保藝文界 共同挺劉

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪13日公布政績影片，細數立委任內為台東爭取的重大建設，現場也邀請劉櫂豪的小學老師楊鴻明、環保人士廖秋娥、詩歌節策展人簡齊儒、稻農劉錚兄弟、退休校長羅鑾妹、生態工作者呂縉宇、台東詩歌節策展人簡齊儒，訴說他們眼中的劉櫂豪。

劉櫂豪的老師楊鴻明表示，劉櫂豪的操守、歷練都非常的好，立法委員任內更為台東爭取到許多建設，相信未來擔任縣長，政見也一定能夠一一落實。

(中國時報)

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