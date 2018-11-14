吳志剛籲 以人文形塑台北

勤跑基層，台北市議員候選人吳志剛（左四）希望用人文打造城市深度。（吳志剛提供）

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中國時報
／台北報導

牽動數百萬觀光人潮的故宮博物院北院昨傳出將在2002年起閉館整修，並將部分國寶南遷至故宮南院置放並展覽，引發外界熱議。台北市中正萬華區議員候選人吳志剛表示這個政府施政政策沒有主軸，不能因為內部修繕就閉館，這是專業考量；這也一定會對台北的觀光產業造成極大衝擊，這是民生考量，兩者必須兼顧。

吳志剛為客家大老吳伯雄之子，出生桃園，但深耕台北多年，至今已經擔任三屆台北市議員，問政成績出色。他也是台北市議會國民黨黨團副書記長以及中國國民黨中央常務委員。

吳志剛表示，中正、萬華選區因為有中正紀念堂、國家兩廳院等藝文空間，也有剝皮寮等歷史街區，古今並陳，這是這兩個選區的特色，文化治理需要專業，未來他也會努力敦促台北市政府以人文形塑台北，才能讓城市更有深度。

吳志剛說，故宮與中正紀念堂一樣，都是中華文化的一部分，也是台灣人生活中不可或缺的記憶，對外國人來說，這些地點更是了解台灣文化很重要的媒介，「我覺得尊重歷史很重要，只有尊重歷史，讓歷史說話，大家才知道該何去何從，避免再犯過去同樣的錯誤。」

吳志剛強調，先前中正紀念堂轉型議題也被操作得很厲害，他認為中正紀念堂應該維持現狀，但未來應集結空間規畫專業者、歷史學家及周邊居民等，共同討論中正紀念堂的空間設計及用途，讓這個歷史空間更加彈性使用。

(中國時報)

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