苗栗縣長對決 雙徐請假拚拜票

苗栗縣長候選人徐耀昌（左），在苗栗市龜山大橋路口定點向用路人懇託拜票。（巫靜婷攝）

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中國時報
何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導

選戰進入倒數時刻，苗栗縣長候選人徐耀昌、徐定禎無不使出渾身解數造勢拉票，已於7日請假的徐耀昌13日還出席銅鑼杭菊記者會剪綵，較晚請假的徐定禎勤跑各鄉鎮拜票。雙徐13日晚間都選在頭份市舉辦說明會。

徐耀昌13日清晨到苗栗交通樞紐龜山橋頭，向用路人拜票揮手致意、鞠躬問好，並高喊「縣政要延續，苗栗要繁榮，票票投4號」口號，行經民眾甚至特地停下車為他加油打氣。

隨後徐耀昌趕往銅鑼參加杭菊芋頭節暖身活動，為農會建置的170尺烘乾隧道、小型電子烘乾機剪綵啟用，並順道替同為藍營的銅鑼鄉長候選人李瑞廷拉票加油，為國民黨插旗。

徐耀昌表示，以無毒有機栽種的銅鑼杭菊，為全台最高產量，擁有60公頃種植面積，他說明新的烘乾機等設備，將讓杭菊品質更穩定。徐耀昌指出，任內已逐步將觀光休閒帶動產業升級，打造幸福苗栗要從觀光做起，未來要讓遊客在苗栗「吃、喝、玩、樂」，將在地特色行銷國內外。

徐定禎雖晚徐耀昌1周才請假，但已利用空檔在各鄉鎮舉辦數十場新縣政說明會，13日到頭份電子公司拜票，受到選民熱烈歡迎。徐定禎表示，縣內有許多閒置空間與建設，盼能消滅蚊子館，並舉例頭份東興河濱公園，已成功轉型為縣內首座寵物公園，未來要以「改造既有」的執政概念，滿足縣民對公共建設的需求。

(中國時報)

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