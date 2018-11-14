遭影射賄選 陳清龍稱絕非我

市議員陳清龍（中）強調自己絕非傳聞中的候選人，對於池魚之殃令他飽受困擾。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

選戰倒數坊間賄聲賄影！台中市第4選區（豐原、后里區）傳出疑候選人多位樁腳被檢調傳喚，遭池魚之殃的市議員陳清龍說，近日多位選民到競選總部詢問，令他飽受困擾；強調自己絕非謠傳的候選人，希望檢調查賄應適時適當公開說明，以免影響選情。

陳清龍13日召開記者會自清，指坊間謠傳某市議員候選人樁腳，疑受檢調相關單位查察賄選！近日有支持民眾耳聞後特地打電話到服務處詢問，多位支持者到競選總部關心，造成他相當大的困擾；陳清龍強調無涉任何賄選案，自己絕非謠傳的候選人。

陳清龍說，從政10餘年來乾乾淨淨、清清白白守法競選，但因檢調單位在偵查不公開下，引起坊間耳語影射，且恐對自己選情造成影響；希望檢調適時出面說明，建議查察案件速度要更有效率，以免引發不必要謠傳，造成守法候選人的傷害。

「斧頭傷不了天空！」陳清龍呼籲支持民眾堅定信心，不要被抹黑流言所傷，打一場超越顏色高水準選戰；同時嚴正聲明，若未經查明繼續耳語造謠、抹黑者，意圖影響選情而使人不當選，勢必訴諸法律行動。他更呼籲各候選人一起端正選風，打一場公正乾淨的選舉。

陳清龍擔任過2屆台中縣議員、2屆大台中市議員，今年尋求連任；主要政見為推動「水岸花都」，多年來為豐原葫蘆墩圳掀蓋持續努力，第1期工程上月底完工，成為豐原熱門休憩景點，持續推動2、3期；另爭取豐原成為花博第二展區，還免費入場。因應民眾需求，建議延長開放到夜間9點，讓更多市民體驗水岸花都為豐原帶來的改變。

(中國時報)

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