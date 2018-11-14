嘉義市長候選人 掃街衝選票

國民黨籍嘉義市長候選人黃敏惠（前中）13日在兒子蔡佳叡（前右）陪同下持續掃街拜票。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉市報導
民進黨籍嘉義市長候選人涂醒哲（右）13日由前行政院長游錫堃（左）陪同掃街拜票。（呂妍庭翻攝）
無黨籍嘉義市長候選人蕭淑麗13日持續掃街拜票，爭取更多認同。（呂妍庭翻攝）

選戰進入最後衝刺階段，嘉市主要市長選將13日依舊以掃街拜票為重，民進黨涂醒哲由前行政院長游錫堃陪同掃街，國民黨黃敏惠打親子牌，兒子蔡佳叡低調陪媽媽一路拜票、發文宣品，無黨籍蕭淑麗除繼續衝衝衝，16日更邀請前總統府祕書長陳唐山分享政治經驗，展現跨藍綠，走中間路線的企圖心。

游錫堃昨陪涂醒哲掃街、走東市場，並到城隍廟參拜，游錫堃細數涂醒哲3年來多項政績「都是全國第一」，呼籲市民珍惜，讓涂醒哲繼續服務。涂醒哲說自己跟水牛伯一樣，認真做、打拚做，卻遭受假新聞攻擊，讓他感到遺憾，重申選舉就是要比政績、政見、創造力、執行力，而不是負面攻擊，呼籲市民要有免疫力，落實真正的民主政治。

黃敏惠昨下午和蔡佳叡、市議員候選人陳家平、譚國華、青年軍等人陪同沿著吳鳳北路拜票，為爭取認同，黃敏惠握緊每一雙手，懇求賜票，蔡佳叡難得參與母親的選舉活動，不善言詞的他跟隨團隊發放文宣品，被支持者認出時也只是點頭微笑，行事風格相當低調。

蕭淑麗行程滿檔，昨還主持定期會上半場，嘉義市議會繼日前邀請台大教授管中閔演講，16日邀請陳唐山專題演講，蕭淑麗說，自己無黨籍參選，心更寬、路更廣，會邀請陳唐山來，是希望他能分享主政台南縣的經驗，以及參與台灣民主的奮鬥過程，她強調不分顏色，就事論事，只要能對嘉市發展有幫助，她都會去請益、學習。

(中國時報)

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