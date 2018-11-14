蘇煥智要求辦辯論 逾期無法改

2018年11月14日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

無黨籍台南市長候選人蘇煥智要求比照北高舉辦公辦政見辯論會，繼12日前往選委會陳情後，13日再帶著4名選將的同意書到選委會，要求盡快籌辦政見辯論會，還呼籲未簽同意書的黃偉哲接受辯論。但選委會回應指出，依選罷法規定已無法改辦，只能透過民間團體舉辦。

蘇煥智12日赴選委會要求將周五舉行的第2場公辦電視政見發表會，改為有候選人交叉詰問的政見辯論會，但因選委會表示，依規定需3分之2的候選人同意才能舉辦政見辯論會，因此13日他帶著高思博、林義豐、許忠信及自己的同意書，再度拜訪選委會，要求召開臨時會，盡速舉辦政見辯論會，保障市民「知的權益」，並呼籲黃偉哲接受辯論。

蘇煥智強調，市政藍圖愈辯愈明，每位市長候選人都應負責任地論述他的市政規畫，才是民主的重要基石。

黃偉哲則回應說，「不知道考試考到一半還可以換考卷？」對於辦不辦辯論，他持中立的態度，尊重各候選人的意願，也尊重選委會的執法精神。他還說，選舉走到現在，平常就算沒有辯論會，受到的人身攻擊也滿多的，「不差這一個」。

也沒有簽署同意書的陳永和認為，這是「火車過了才吹哨子」，上個月在成大學生會主辦的市長選舉辯論會中，他曾公開質疑為何沒有舉辦辯論？當時蘇並沒有附議，如今才提這件事，他不會簽署同意書的。

選委會代理副總幹事姜淋煌強調，在登記作業時，選委會已調查各候選人的意願，由於未達3分之2以上同意辦理政見辯論會的門檻，因此依選罷法規定舉辦公辦電視政見發表會，第一場於12日晚間順利完成，第二場預定16日晚間登場。

姜淋煌還說，遊戲規則已經確定，如今就算所有市長候選人都同意舉辦政見辯論會，也不可能改辦。如果市長候選人執意舉辦政見辯論會，只能透過民間團體舉辦。

(中國時報)