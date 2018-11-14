吼出新竹人的憤怒 謝文進提6不滿

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中國時報
羅浚濱／竹市報導

新竹市長候選人謝文進總部13日發布「讓台灣聽見新竹的怒吼」CF，號召新竹鄉親17日到樹林頭夜市參加謝文進的「市民最大、新竹向前進」萬人造勢晚會，對民進黨執政缺失，要吼出新竹人的憤怒。

「這次人民要發出心中六大怒吼！」謝文進後援會副總會長蔡錕鈺說，第一吼出民進黨教育政策失敗的不滿、二吼林智堅拿人民納稅錢為自己包裝形象、三吼民進黨執政百業蕭條，不關心竹科牆外的地方建設與經濟發展。

四吼民進黨執政製造社會對立、衝突及仇恨，製造兩岸不安，拖累台灣經濟，五要吼出我們要的是有希望的未來，六要吼出新竹讓台灣聽見的聲音。

謝文進、副議長許修睿團隊及議員許文棟下午則到竹蓮寺上香後，在南區掃街拜票。許修睿說，許明財4年前競選市長連任，綠營有林智堅和蔡仁堅兩人競逐，許竟然輸掉，表示許明財5年市長施政不被市民認同，已被市民唾棄。

許修睿以「舊菜」比喻許明財，他說，再拿出來抄會好嗎？謝文進是「新菜」，全市有超過9成以上民眾是沒有政黨黨籍的鄉親，對謝文進有很大期待。

許修睿指出，台灣經濟從四小龍之首，掉到四小龍之尾都看不到，產業不濟，30年來平均所得沒有進步，物價卻不斷上漲，民進黨不拼經濟，只顧藍綠惡鬥，呼籲鄉親這次市長選舉不投藍綠，一定要投給無黨籍，拯救台灣經濟。

(中國時報)

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