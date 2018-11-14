謝立功批「滅港計畫」 林右昌嗆選到昏頭

2018年11月14日 04:10 中國時報 張穎齊 、 李怡萱 ╱基隆報導 ╱基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝立功13日在競總與基隆市船務代理公會理事長曹育民舉行記者會，痛批民進黨市長林右昌推的「基隆市港再生標竿計畫」根本是「滅港計畫」；林右昌則回應，軍港遷移及東岸貨櫃場遷移後，貨運量將會微幅成長，怎麼會說是滅港，大嘆「謝是不是選舉選到昏頭了？」

曹育民指出，根據基隆市政府發表的「基隆市港再生標竿願景」3D影片，內容顯示，基港大樓、海關大樓、郵政大樓、東西2岸的雜貨多功能碼頭、緝私艦碼頭將會通通不見，全部變成走道、花圃、空中廊道、產業園區及海景水岸之類的迎賓大樓，且還要軍港遷移，痛批根本是禍國殃民的「滅港亡市」計畫。

「基隆屆時變成貧民窟，將會禍延子孫！」謝立功說，林右昌把貨運滅了，客人也不見得增加，做城鄉規畫的人並不熟悉航運，他認為，東岸無論以郵輪還是貨運為主，都要有專業規畫，碼頭通關也要更新；西岸則可蓋指標性大樓，裡面有大型商場及跨國公司進駐，來發展商業。

「謝立功不用功且不用心，講話離譜，欠罵！」林右昌表示，國民黨過去在基隆執政超過20年，軍港遷移也沒加速推動，今年好不容易動工，東岸貨櫃場也要遷移，這是基隆的大事，怎麼會說要滅港，大嘆「他腦袋是不是選舉選到昏頭了？」

林右昌指出，過去東、西岸貨櫃轉運都要經過市中心，導致大貨車無法行經市中心，必須在62快度道路繞一圈，才能轉櫃，增加交通負擔及貨運貨櫃成本，但櫃場整併後，將會提高效率，設備也全部更新，基隆港未來貨櫃量將會維持在145萬teu左右的櫃量，甚至比現在還有微幅成長，「滅港」一說讓人匪夷所思。

(中國時報)