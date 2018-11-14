高思博拚治水 李鴻源任總顧問

2018年11月14日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

選戰倒數10天，國民黨台南市長候選人高思博13日公布22位七星級市政顧問團名單，視治水和拚經濟為最重要施政的他，更延攬水利專家李鴻源擔綱治水總顧問，李鴻源昨天特地南下站台，轟民進黨最為人詬病之處就是不專業、民粹治國，他到各國治水卻幫不上台灣，「這次選對人，我有信心讓台南擺脫淹水。」

高思博昨天公布市政顧問團名單，包括延攬水利專家李鴻源擔任治水總顧問，姊夫、新北市長朱立倫、前行政院長張善政、學者朱雲鵬等人將擔任財稅招商顧問，市政顧問團共22名專家學者。高思博強調，要解決問題一定要靠專業，未來當上市長，絕不以「顏色」作為施政考量。

李鴻源南下力挺高思博，左批台南治水、右轟正在規畫的輕軌，他表示，台南獲得治水經費是全國各縣市最多，卻依然淹水，顯見方法不對，高思博當選後，他第一周就會南下，為台南治水對症下藥，強調治水沒有特效藥，開對藥方再花錢，花2、3年逐步做，台南一定能擺脫淹水陰霾。

他提及，全台土壤液化最嚴重3個縣市分別是台北、新北及台南，2013年內政部長任內就完成全台土壤液化調查，很遺憾南市府沒有好好應變，導致後來0206地震發生土壤液化災害，他也建議，高思博當選後要重新檢討國土及都市計畫，讓災害遠離市民。

李鴻源強調，民進黨最為人詬病的就是不專業，過去國民黨想花1000億元預算，規畫書從地板堆到天花板，但民進黨前瞻計畫8800億元預算，卻僅薄薄幾頁，「我現在幫越南、泰國、大陸治水，唯一幫不上的就是台灣，若高思博當選，「我就來台南幫鄉親服務。」

(中國時報)