國姓鄉所招待里鄰長旅遊 分批約談

2018年11月14日 04:11 中國時報 楊樹煌 、 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

選前關鍵時刻，檢警調查賄大有斬獲！國姓鄉長、中寮鄉民代表及仁愛鄉村長等候選人分別被查獲疑似賄選；國姓鄉最特別共查獲百餘名村、鄰長，選前接受招待赴金門3天2夜遊，受贈金門土產及現金500元，涉案人數眾多，連日來正分批約談，深入偵辦中。

檢調指出，中寮鄉查獲某鄉代候選人之母楊婦，以每票1000元代價給4位選民；仁愛鄉某村長候選人透過蔡姓樁腳及蔡姓婦女以每票1000元代價買票；經在蔡男住處查獲現金2萬4000元，3人涉嫌重大，楊婦被檢察官諭令8萬元、蔡男和蔡女各以3萬和1萬元交保。

國姓鄉經檢警調及廉政署共同查獲，選前有百餘名村、鄰長，接受招待赴金門3天2夜遊，旅費每人1萬2000元全部由公所支付；每人並都獲贈香酥貢糖及高梁麵線各1包，不少人還附贈1包內有500元紅包。

檢警調查發現，國姓鄉公所往年村鄰長文康活動的經費預算約91萬元左右，但選舉年活動預算高達200餘萬元；經分批約談村鄰長時，收到500元現金紅包的村鄰長和家屬，分說是生日禮金、敬老金，也有的說是旅遊剩經費退給大家，說法不一。

公所相關人員和鄉長對金門旅遊事，都指是鄉公所每年例行文康活動，和選舉無關；全案由檢方分批傳喚到案，深入調查中。

(中國時報)