瓶頸路段 徐榛蔚籲啟動評估

蘇花改第8座隧道「仁水隧道」連結和仁至大清水路段，昨下午完成貫通。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導
國民黨縣長候選人徐榛蔚指出，將持續督促中央，對蘇花公路5個瓶頸路段進行可行性評估，催生蘇花改二期。（徐榛蔚競選團隊提供）

蘇花改8座隧道全數貫通！位在花蓮境內、太魯閣國家公園內「仁水隧道」經1318天24小時不打烊趕工，13日以碎石機具擊破最後的石牆，完成全線貫通工程，蘇花改全線最快2020年春節前通車，蔡英文總統也特別前往見證。國民黨花蓮縣長候選人、立委徐榛蔚指出，將持續催促5個瓶頸路段啟動可行性評估。

經1318天 仁水隧道貫通

仁水隧道全長2.9公里，因全線位在國家公園境內，行經片麻岩與大理岩交界軟弱帶地質，為依環評承諾，減少隧道開挖體量，採單孔雙向隧道設計，並配有一條與主隧道平行的「安全疏散隧道」。

「離全線通車目標更近了！」蔡英文總統指出，仁水隧道貫通，實現東部安全回家的路需求，在開通同時兼顧生態保育、遺址保存，也是台灣公路工程的典範，未來要嚴格監督管理設備維護，提供民眾真正安全回家的路，除了2019年可以達到通車標準的工程目標，總統現場再對民眾承諾，要趕在2020年春節前全線通車。

行政院長賴清德7月視察宜蘭線蘇花改路段，當場裁示年底要啟動東澳至南澳段交通改善工程，徐榛蔚指出，蘇花改二期5段瓶頸路段改善，是她自就任立委3年以來，不斷向交通部聲聲催，總算在上月通過她的提案。

全段評估 公路局將啟動

「東部人回家的路要用命來換嗎？」徐榛蔚指出，東部地區在中央長期「鐵路為主、公路為輔」，彷如跛腳的陸運交通政策， 多次聲淚俱下在立院為「交通正義」發聲，要求交通部立即啟動蘇花公路瓶頸路段可行性評估，上月公路總局總算回應，將同步啟動「和平-和中」、「大清水-崇德」段評估，還有國道5號到蘇澳、崇德到新城等2個瓶頸路段等待被看見。

(中國時報)

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