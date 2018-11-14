戴瑋姍提酒醉 李婉鈺怒踢館

李婉鈺證實的確有經過戴瑋姍服務處，但她是去「鼓勵」年輕候選人不要學壞，別用抹黑打選戰。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導

1張搶救選情文宣，掀起2個女人的戰爭！民進黨板橋區議員候選人戴瑋姍日前發布選情告急文宣，將同選區無黨籍候選人李婉鈺過去酒醉負面新聞列入，此舉引起李婉鈺不滿，12日疑似刻意「路過」戴瑋姍競選總部，把轄區警方驚出冷汗，所幸雙方理性處理，並未發生衝突。

刻意路過 李痛批草包

警方12日下午接獲情資指李婉鈺疑似將「路過」戴瑋姍競選總部，恐釀成衝突，警方隨即派員前往，員警到場時李婉鈺已早一步離開，所幸並未發生衝突，事後亦無接獲雙方報案或提告。

地方人士表示，日前戴瑋姍散發搶救選情文宣，除了明列自己的優點，更直接點名對手李婉鈺靠與政治人物八卦崛起、酒後打人、酒後襲警的往事，做為兩相對比。遭點名的李婉鈺不滿，遂以沿途拜訪民眾名義，「路過」戴瑋姍服務處。

事後李婉鈺證實確有經過戴瑋姍的服務處，不過只是在拜訪民眾途中「剛好經過」，目的是去「鼓勵」年輕候選人不要學壞，用抹黑方式打選戰，並不是去抗議，但因戴瑋姍本人與助理都不在，所以就直接離開。

戴駁抹黑 非空穴來風

13日李婉鈺在臉書公開反擊，貼文「什麼時代了還在搞這套！一個空降的年輕人，來板橋用這樣的方式選舉，怎麼說服民眾未來妳能正派做事？！」她在受訪時更直言，以這種方式選舉，不過就是草包一個。

戴瑋姍也在受訪時表示，李婉鈺的支持者把好幾分文宣丟在地板上，很不悅的說「妳算什麼小清新！」讓她的志工感到有些害怕。

戴瑋姍不忘把市長朱立倫拖下水，指朱立倫幫李婉鈺站台時就提到，「李婉鈺什麼都好，就是斷片不好。」戴瑋姍說明，她文宣上的文字，在維基百科都找得到，並非空穴來風。

(中國時報)

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