顧票所福利多 警同工不同酬

2018年11月14日 04:11 中國時報 賴佑維 、蔡依珍／桃園報導 、蔡依珍／桃園報導

同工不同酬！投票當天，負責維安的警察全面停休，但有基層員警抱怨，只要守投開票所的警衛人員，不但可以多補2天假，還有3000元津貼可領，其他執行巡邏、維安工作的員警卻什麼都沒有，抱怨顧投開票所福利多到驚人。

公投案多 工作費暴增

警方則解釋，選務工作都是配合中選會規定辦理，今年因公投案多達10案、每案增100元，選務工作費才會暴增到3000元，情況特殊，警衛人員因此搭到便車，警政署已下令非警衛人員服勤超過16小時也給予2天補休，報領超勤加班費並核發大型活動獎勵金每日最高800元，試圖解決同工不同酬問題。

林姓巡佐抱怨，在外面巡邏、備勤跟顧投開票所，一樣都是花時間，而且勞累程度不亞於顧投開票所，但為什麼被指派到投開票所的同事，待遇卻比其他人好。他又說，開票時，對於警方也是一大挑戰，包含勝選者、高票落選者，都是需要維安、注意的對象，絕對不輕鬆。

巡邏維安 警員更辛苦

陳姓警員感嘆只要選舉一到，基層員警幾乎要繃緊神經，也進入「巡簽」地獄，不分層級候選人的競選總部、辦公室、甚至住家都要巡簽，密度超越以往，光是簽名就疲於奔命，就連內勤也必須外出幫忙。

桃園市選委會坦言警衛福利較佳，但除了工時長、還需要全程繃緊神經、兼顧安全，並不輕鬆，且一般警察也有加班費可領，因此還是鼓勵警察人員進入投開票所擔任警衛。

(中國時報)