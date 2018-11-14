涉賄 郭明賓現身議會喊冤

2018年11月14日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市副議長郭明賓疑似捲入賄選案，13日凌晨返國「面對」，除了強調自己沒落跑，也向支持者喊話，「我沒做犯法的事」，另針對外傳他棄選，他強調「我絕對參選到底」，「如果當選，絕對有效」。

地檢署預計下周傳喚

嘉義地檢署預計下周傳喚郭到案，另昨也以最速件發函市議會，要求同意地檢署逮捕或拘禁郭明賓，議會回應一切依法辦理，尊重大會決議。

12日議會定期會開議第1天，郭明賓未請假缺席，當時檢方曾評估要不要發出逮捕令，昨郭明賓自大陸返台，強調自己是因為頸背舊疾，6日到大陸接受民俗療法，雖一個療期是5天，當他知道檢方搜索和傳喚，就買機票要返國，強調自己絕對全力配合檢調司法調查，也相信司法是公平公正的，「我沒有逃避，沒有落跑」，相信司法會還他清白。

已有2名樁腳被收押

郭明賓也向支持者說對不起，重申他全心選舉，且絕對參選到底，「我沒有做犯法的事」，未來絕對當選有效，還說他不在國內期間，部分媒體的報導太誇張，不實報導意圖使人不當選，會跟律師研究後先行保留法律追訴權。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊指出，郭明賓涉嫌透過樁腳，以每票1000元向選民行賄，且目前已有2名樁腳被收押，郭是嫌疑人，不過傳票是前天發出，因當時不知郭明賓的動向，所以到案日期訂19日，至於要求議會同意逮捕或拘禁的公文昨委由專人送達議會，將等議會進一步回覆，才能採取必要行動。

(中國時報)