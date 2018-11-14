選將喝農藥亡 屏東市新興里停止選舉

屏東縣新興里長傅士熒聽聞憾事直呼不捨，並主動拆去旗幟、停止競選活動。（林和生攝）

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中國時報
／綜合報導

屏東市新興里里長候選人許義翔疑因競選期間壓力過大，竟飲農藥巴拉刈輕生13日不治，屏東縣選委會第一時間已宣布競選活動暫停；高市杉林區大愛里長候選人王明耀1日競選服務處成立時，突然腦溢血倒地不醒，經送醫延至5日不治，因該選區另有3名候選人，24日選舉繼續舉行。

疑壓力過大 許義翔想不開

50歲的屏東市新興里里長候選人許義翔以農為業，首次以無黨籍身分參選，挑戰爭取4連霸的現任里長傅士熒，家人轉述，許在抽籤後心情持續低落，未料被發現在家中口吐白沫，一問之下才知道已經喝下半瓶農藥。

家人指出，隨著選舉腳步逼近，他看著家中印好的文宣、不時嘆氣，更透露壓力很大，沒想到因為一次選舉而賠上性命。

「我跟他家人都很好」傅士熒聽聞憾事也很訝異，他主動拆去競選旗幟，停止所有活動，強調整場選舉一點都不激烈，雙方君子之爭，沒想到會發生這種事。

王明耀過世 剩下3人競選

高市杉林區大愛里長選舉原本有4名里長候選人，是杉林區8里中競爭最激烈的一里。莫拉克風災後，來自杉林、六龜、桃源、那瑪夏、茂林等地2374位災民入住杉林大愛園區，這群居民原本要併入杉林區月眉里，但因人口眾多且各族群文化不同，在居民爭取下於2014年7月1日成立大愛里。

今年第二屆大愛里長選舉，包括王明耀、陳木源、陳頂山與鍾福皆以無黨籍身分參選，王明耀過世後，選票將把他那一欄的姓名、照片空白，選舉由另外3名候選人繼續競選。

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(中國時報)

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