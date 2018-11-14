韓國瑜空軍報到 金門人喊爽

韓國瑜去年拜會金門縣議長洪麗萍（前左），身邊只有幾個人陪同。（本報資料照片）

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中國時報
／金門報導

韓流席捲全台，「韓國瑜會不會來金門？」成為鄉親關心的話題，國民黨縣長候選人楊鎮浯陣營表示，目前還在協調中，期待他本人跨海加油相挺。但他的推薦錄音檔已先送達，很多人聽到他的電話請託，開心表示：「很爽！」

韓國瑜在這支「空軍」先遣部隊，長達38秒的電話錄音中，強力推薦楊鎮浯年輕、做人實在，有理想和熱情，拜託鄉親全力支持這樣1位想為金門經濟打拚的縣長候選人。

不少人表示，在接到電話拜票或請託時，通常都會「秒掛」電話，但一聽到韓國瑜的聲音，卻是從頭到尾聽完，而且還感覺時間有點點，因為光聽他講話，就覺得很爽。

楊鎮浯競選總部表示，目前還在協調韓國瑜抽空到金門，替楊鎮浯站台加油打氣，也讓鄉親近距離一睹他的丰采。如果時間實在不允許，也有一些替代備案，包括以視訊方式向鄉親問好。

韓國瑜的超高人氣，也讓各陣營都想沾光，網路上就出現1張競選連任的陳福海縣長與韓國瑜握手合照，小標寫著「全力支持金門陳福海．高雄韓國瑜」，引起網友的熱議，馬上就有人指出這是韓國瑜去年競選國民黨主席時，赴金門縣府禮貌性拜會時拍攝。

網友消遣有的人只敢用禮貌性的合照吃韓國瑜的「豆腐」，蹭韓國瑜的「熱點」，炮轟這樣的人早就被人看破手腳，並說「誰是真正藍軍，誰是真綠軍？」一清二楚。

也有網友說「做自己不好嗎？只要心中有縣民，人人都是韓國瑜！」另有人指每天網路直播縣長候選人謝宜璋敢說敢言，有韓國瑜的特質。各陣營的支持者在網路掀起論戰，讓金門縣長選舉也感受到「韓潮」來襲的威力。

不少人感慨表示，去年韓國瑜來金門，禮貌性到處拜會，沒幾個人陪在身邊，如今行情暴漲，人人都想沾上邊，只能說世間冷暖。

(中國時報)

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