短兵相接 4候選人口水戰

2018年11月14日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣斗南鎮長選舉進入短兵相接時刻，無黨籍簡慈坊頻開育兒津貼等支票，被同為無黨籍的對手沈暉勛質疑浮誇不實，因為連縣府財力都無法負擔，國民黨張有擇則打出當選薪水全捐弱勢團體及做為長青食堂用。民進黨吳滄得不捲入政見之戰，但被沈視為對決對手。

簡慈坊近來持續以直播方式在網路提出農業、觀光、守護媽媽篇章等競選政見，除了要全額補助農民職災保費外，還加碼要發放每胎1萬2000元生育津貼，以及0至5歲幼兒每月5000元的育兒津貼，輔以宣傳車大街小巷大放送。

其中生育及育兒津貼最受矚目，在網路引起熱烈討論，有人叫好，但也有網友質疑「錢從哪裡來？」沈暉勛也指對手的主張過於浮誇不實，連縣府財力都無法負荷，遑論公所，呼籲選民要睜大眼睛。

簡慈坊回應，經精算兩項津貼1年約1600多萬元，斗南鎮財源有1億餘元，綽綽有餘。

相對泛藍一分為三，綠軍吳滄得不想涉入泛藍的政見之爭，依循既有選戰步調跑攤走基層，積極拜票。但是，沈暉勛卻將矛頭指向吳滄得，廣發選情戰報，特地標註出兩人年紀，大作青壯對銀髮的文章，並認為選情已發展到他和吳對決，呼籲藍營選民集中選票，不要讓綠營的吳漁翁得利。

張有擇亦動作頻頻，不但承諾要當斗南的長工，將任內薪水全數捐助弱勢團體或做為長青食堂用，也將在僑真國小旁高架橋下打造市集，每周提供農民等交易平台，同時要把斗南夜市升級，規畫街頭藝人表演區、青少年廣場等，吸引更多鄰近鄉鎮人潮。

(中國時報)