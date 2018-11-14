爭取認同 開胖卡奉茶萬杯

為讓政見接地氣，候選人穿梭鄉間田野，一遇農友休息時間，便停車為對方奉上一杯茶。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

選舉進入倒數階段，候選人無不加足馬力，選擇掃街、站路口等方式，增加與選民互動機會，爭取認同，但在幅員遼闊的鄉鎮地區，只能主動出擊；屏東縣議員候選人吳政育今年3月起開始啟動胖卡奉茶，至今接觸超過1萬5000人次，也讓他獲得「奉茶少年」稱號。

長期觀察地方選舉的政壇人士指出，選舉就是要往人多的地方去，有人掃街、掃市場，或者站路口拜票，連追著垃圾車跑也是一招，目的就是要接觸人群，多看幾次就會產生親切感，不少候選人的票都是這樣來的。

但在選區遼闊的鄉鎮，站路口接觸人群的機會恐將打折，屏東第二選區縣議員候選人吳政育突發奇想，決定主動出擊，利用15年的老車改裝成胖卡，穿梭鄉間小巷，若遇務農耕作或在樹下乘涼的長輩，便主動停車奉茶，很受歡迎。

吳政育說，大熱天的給鄉親奉個茶，讓對方解渴，也順勢聯絡感情，雖然一杯茶的價值不高，但是代表一個尊重，也能拉近與基層距離，藉此讓彼此認識，同時瞭解民眾需求與急欲改變的現狀，簡單來說就是「接地氣」。

從胖卡起跑至今，已經泡了超過百斤的決明子，有人說，務農超過一甲子，還沒有接過陌生人手上的一杯茶，想想真的「揪甘心」，更給了他一個奉茶少年稱號，在鄉間遠遠看到這輛車來，頓時一陣暖意也跟著湧上心頭。

(中國時報)

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