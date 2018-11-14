江怡臻號召 銅板菜價助農友

2018年11月14日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

近期天氣穩定高麗菜產量過剩，產地價格慘跌導致菜農採收不敷成本，新北市議員候選人江怡臻13日舉辦「搶救高麗菜」活動，邀請民眾用一個50元銅板或一張百元鈔票，把新鮮美味的高麗菜帶回家，1000箱高麗菜迅速在20分完售，讓晚到的民眾扼腕不已。

江怡臻表示，今年2月間她也曾舉辦高麗菜義賣活動，同樣也是3顆50元、一箱100元，當時民眾熱烈響應、兩小時搶購一空效果非常好。

江怡臻日前在臉書跟LINE上面公布消息後，短短不到一天內就收到許多回應，除了表示會到活動場地支持，甚至有人直接詢問「可以幫忙預留六顆嗎？」、「可以加辦三峽的場次嗎？」也有許多人肯定江怡臻照顧辛苦耕作菜農的愛心，希望未來一樣能多多辦此類的活動。

江怡臻說表示，這次為了幫助更多農友，她特別向產地預購1000箱的高麗菜，每箱成本大約170元，也會依每天的拍賣價回饋農友，讓菜農不會血本無歸。

特別從三峽來到土城買菜的林小姐說，看到江怡臻臉書發起這個活動，覺得很在地又有意義，而且當季高麗菜又甜又好吃，吃不完還可以做泡菜。

昨日首賣日現場也有10箱白蘿蔔，不只希望博得好采頭，也同樣拯救價格同樣慘跌的菜頭。開賣20分鐘，高麗菜和白蘿蔔就全數賣完，讓不少晚到的民眾直呼可惜。

(中國時報)