韓流助攻 正藍軍力保全國最大里

高雄市左營區福山里長候選人黃國棟（右）與高市長候選人韓國瑜（左）合影，盼吸收「韓流」紅利。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

「全國最大里」高市左營區福山里，人口逾4.3萬人。此次里長爭霸，堪稱歷年最激戰，藍綠各自分裂，分推2對2人捉對廝殺。國民黨候選人黃國棟在地深耕18年，誓言延續藍色執政版圖，打著正統藍軍旗號迎戰，盼分到「韓流」紅利勝戰。

福山里是藍綠兵家必爭之地，長期由藍營當家。黃國棟身分多元，身兼福山社區發展協會理事長、鄰長、巡守隊副長。他自認優勢是定居里內18年，是所有候選人中最資深，人親土親接地氣，加上曾任立委陳宜民服務處副主任，中央、地方服務經驗豐富。

面對強敵環伺，藍綠都有不能輸的壓力。黃國棟認為，另3名候選人是可敬競爭對手，實力不容小覷，但他憑藉多年地方歷練，深知里民所需，平日為里民夜間守護、辦理捐血、長者共餐、親子社教、自費登革熱病媒噴灑等各項公益。

黃國棟特別提出10大政見，主張博愛拖吊場遷移，該地為市場預定地，卻給民營拖吊業者承租，盼改建市場。另，陳年瀝青廠停工，並挖除地下掩埋垃圾，改建600個停車位、全國首創地下滯洪池及12年社區國教群等造福里民，解決里內停車、就學、採買、淹水等大小事。

他強調是國民黨正統提名的里長候選人，日前高市黨部主委韓國瑜授與黨旗，要他為國民黨鞏固全國最大里。他直言，韓流效益多少有影響力，這次里民大多說「選人不選黨」，相信自己及韓主委皆能迎接勝利。

(中國時報)

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