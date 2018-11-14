選將造勢 環保炮不留垃圾

新北市議員候選人林金結競選總幹事曾陞基，正在環保炮外貼上海報。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

年底選戰吹起了環保風，新北市議員候選人林金結也減少了車隊數量、改用環保炮取代傳統鞭炮，競選總幹事曾陞基說，降低音量、減少垃圾的做法，獲得許多選民正面回響，鑼鼓喧天的選舉造勢活動反而不受選民青睞。

不少民眾發現，今年選舉中，各個候選人的競選宣傳車不僅數量大減，連音量也刻意調小了，部分候選人鳴放鞭炮、車隊熱鬧造勢的影片被PO上地方臉書社團後，往往引來壓倒性的負評，不少民眾甚至表示「不投給有宣傳車吵人的候選人」。

據指出，日前某個候選人1部配備炫亮LED燈光的宣傳車，因為在定點播放宣傳歌曲，遭到附近住戶抗議仍不駛離，最後居民報警這部宣傳車才悻悻然開走，反而得到宣傳反效果；另板橋區某議員候選人遊街造勢鳴放鞭炮，留下滿地垃圾被PO上網，也是引來一連串罵聲。

對此曾陞基表示，由於大多數民眾部希望選舉垃圾、噪音影響生活，在年底的選舉中，大多數候選人也都發現了民意的走向，不僅都減少了宣傳車數量，音量也都刻意調低，避免引發反感。

曾陞基說，除了降低噪音外，部分議員候選人也都以環保炮取代傳統的鞭炮，這些環保炮利用瓦斯引發炮聲，還有1000發到蜂炮、古代禮炮等10多種聲音可供選擇，聽覺的效果不比實際施放鞭炮差，而且可調整音量、不製造垃圾、也不會產生危害，好處不少。

(中國時報)

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