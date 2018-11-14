選將義賣2000顆高麗菜 員警蒐證

高麗菜價格低迷，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭13日號召民眾以1顆10元認購高麗菜。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
呂妍庭／嘉縣報導

近日高麗菜價低迷，長期幫助農民的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，13日受農民之託，號召民眾以1顆10元認購，還因擔心惹來賄選爭議，特意跑到別里去賣避嫌，沒想到轄區員警無預警現身蒐證，協助銷售農產品多年的楊石旭第一次碰到警察大動作蒐證，雖感到無奈，卻還是堅持「會繼續幫下去」。

高麗菜嘉義產地價1公斤不到10元，菜農喊血本無歸，「賣1顆賠1顆」，楊石旭昨得知有鹿草菜農想請他賣菜，原本規畫和朴子市長候選人吳品叡、市民代表候選人黃陳伯蓮等人，共同收購2000顆高麗菜，送給鄰里弱勢，因擔心被檢舉，決定號召民眾自行認購，1顆10元，並請菜農把高麗菜載到順天里巡天宮讓民眾認購。

楊石旭說，他到現場時，不只許多民眾前往認購，連警察也來了，有民眾看不下去，當場開直播，替楊石旭抱不平，痛陳幫忙賣菜也被蒐證，有夠無奈、鬱卒！還說要不是「賣菜郎」高雄市長候選人韓國瑜太忙，真該他來幫忙賣。

雖然對員警到場蒐證感意外，楊石旭頗有理解心，頻頻代為緩頰，指員警執行勤務是職責所在，請大家多理解，好在高麗菜買氣佳，1個多小時兩台貨車的菜全賣光，幫農民賺進2萬多元。

轄區朴子分局長江慶斌表示，這場候選人發起的高麗菜認購屬公開活動，警方主動報請檢察官，因選舉期間較敏感，檢察官指示到場蒐證，強調警方作為純綷是證據保全，如日後有人提出質疑，警方的影像畫面有助還原真相，絕無任何針對性。

(中國時報)

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