枋寮民辦政見會 增交互詰問

2018年11月14日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣枋寮鄉民間自辦鄉長候選人政見發表會14日登場，3名候選人有2人參加，除發表政見外還安排「候選人互相詰問」，是屏東縣首場。無黨籍徐正男及自由台灣黨丁勇智將參加，無黨籍陳亞麟認為缺乏公正第三方，選擇缺席。

這場民間自辦的政見發表會是由枋寮鄉民代表候選人張仁吉提出，他認為雖然鄉長候選人都有提出政見，不過因資訊過於零碎不易記住，應該有個集體發聲平台公開讓鄉民檢驗候選人的政見，除了邀請鄉親參與，也以網路直播讓更多人看到。

丁勇智說，他一直支持辦政見會讓候選人闡述自己的理念和政見，才符合民主真諦；枋寮鄉長公辦政見會並未辦成，現在有民間版，一定要參加。徐正男表示，候選人要將政見及可行性，透過公開方式讓選民知道，同時也能批評檢視對手的政見。

唯一不參加的陳亞麟認為，他早就針對漁民、青少年、婦幼等不同族群提出相關政見並發表數場演講，鄉親都能直接針對他提問，這比傳統政見會效果更好。這次民辦方不是非營利或非政府組織團體，缺乏公正第三方容易流於拉抬特定候選人，所以選擇不參加。

近年來枋寮鄉環境惡化嚴重，除了候選人發表自己的政見外，也會提出包括廢棄物、養雞場、工業區及火葬場等，和環境汙染等相關議題讓候選人回答。

(中國時報)