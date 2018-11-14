朱立倫讚侯穩健 蘇口才辨給

2018年11月14日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市長選舉公辦辯論會11日落幕，國民黨候選人侯友宜與民進黨候選人蘇貞昌首度同場交鋒，優勝劣敗各有擁護，新北市長朱立倫昨接受媒體訪問時認為，侯友宜表現非常穩健，對市政嫻熟，蘇老縣長是口才辨給，大家都很清楚。

朱立倫13日上午出席2019 第4屆IFOAM Asia有機青年論壇簽約儀式，宣布第4屆亞洲有機青年論壇將於明年3月首度在新北市舉辦。

朱立倫說，感謝國際有機農業聯盟跟新北市共同合作，在明年3月舉辦亞洲有機青年論壇，新北市用一頓營養午餐改變全台灣的有機，帶動吃有機、種有機，也讓青年重視有機，希望透過這樣的論壇，讓彼此交流，將台灣的經驗推到全亞洲，讓新的世代從健康、地球永續的角度推動有機農業。

國際有機農業聯盟亞洲分部主席周澤江也表示，亞洲占世界人口近60％，已成為國際有機農業領域最為活躍的地區，其中，台灣有機農業發展相當成功，具有成為亞洲甚至全球表率的實力，相信明年度的論壇，將對推動有機及培養有機事業接班人有重要貢獻。

簽約儀式後，媒體詢問朱立倫對於11日新北市長選舉公辦辯論會2位候選人表現看法，朱立倫說，侯友宜表現非常穩健，對市政也相當嫻熟，蘇老縣長當然是口才辨給啦，大家都很清楚了。

(中國時報)