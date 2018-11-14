民進黨的政治魔咒破了

2018年11月14日 04:10 中國時報 桑品載

韓國瑜在高雄掀起「韓流」，是他第一步便戰略設定成功。他說高雄「又老又窮」、「青年北漂」、「東西賣不出去，人進不來」，並給高雄一個「發大財」的希望！這些，無不與經濟有關，而經濟狀況的好與壞，人民的感受最直接。高雄經濟蕭條是這個戰略的「天時」，人民的呼應是他的「人和」，發生的地方是戰略的「地利」。天時、地利、人和集成一氣，便莫之能禦。

韓國瑜說，如果當選高雄市長將「政治0分、經濟100分」，亦即凸顯經濟條件、排斥政府因素。這正好踩到民進黨痛處，因為民進黨在高雄縣市執政20、30年，玩的唯一招數就是政治。玩政治，民進黨個個都是能手，搞經濟，人人都是低能兒。他們不是不知道高雄人民收入低，日子不好過，但處理經濟還是用政治方法，如「肚子扁扁，也要挺阿扁」、「高雄是民主聖地」、「權力不能落入非高雄人之手」等。

民進黨在高雄以政治手段深耕多年，自信「掘地三尺也是綠的」。綠色旗幟揮向東，人民跟著向東，揮西跟著向西，所以民進黨對選舉的自信，達於「躺著也能贏」的地步。韓國瑜吃滷肉飯、喝礦泉水在高雄出現，民進黨照樣躺著，視他如無物。

最支持韓國瑜的是經濟環境最差的一群，菜農、果農、攤販以及受觀光業下跌影響的相關產業。韓國瑜在鳳山、旗山以及即將舉行的岡山3處舉辦造勢活動，那裡本來都是「綠地」，但出現在造勢場的居然也是這些人。他們聲嘶力竭地喊著「韓國瑜凍蒜」的口號，情緒高昂激動到有人落淚、下跪，聲聲要韓國瑜救救他們。這些人從被政治覆蓋的地下冒出來，變成韓國瑜的義勇軍，這是翻轉高雄的契機。

民進黨像從惡夢中驚醒，亂了手腳又不知如何對付。關鍵是，民進黨執政者的師父、師祖教他們的只有「政治」這一門課，玩了幾十年已得心應手，這一招忽然不管用了，甚至被人民厭憎，頓時腦中一片空白。他們當然不會束手就擒，便把政治作另一種玩法，「本土文化」首先出場，小野飛象過河表態支持陳其邁，還說「我一出手，會很可怕」，不料跟進的只有柯一正，或許本來還有很多人要跟進，但恐遭人民唾棄並掀底，便後繼無人了。

台北故宮封館3年，本打算也是文化力量的一種，但人民反對聲鋪天蓋地而來，立刻說不封館了。民進黨的動員計畫不會只是文化一種，只是離投票日剩10天左右，現在發起已時不我予了。

所以民進黨只好回到搞政治手段的老本行。地方不夠力，由中央發起，最大聲浪是說有中資介入台灣選舉，說韓國瑜的網路聲量是中共「五毛黨」提供的。有位立委質詢情報首長：「如果查到有中資介入台灣某候選人，一旦這個人當選，會不會取消他的當選資格？」首長竟點頭稱「是」。那麼政府只要安排一個人從大陸匯款給某候選人，他即使當選也無效，而所謂「查到」，情治單位一出手，必然手到擒來。

凡一切以民進黨利益為依歸者，便都是民進黨所推崇的「政治」，只不過是換一件外衣而已。明明是依附在民進黨四周得勢、得位、得財者，還一本正經說自己「從不碰政治」，難道是政治去「碰」他們不成？他們被「碰」了數十年，「碰」得好舒服。

韓國瑜徹底粉碎了民進黨的政治魔咒，但未來，政治還會在，卻不會還是民進黨所塑造的這個面目。君不見，民進黨突然稱陳其邁是「經濟市長」了，也說要「發展觀光」了。但人民還相信嗎？（作者為作家）

(中國時報)