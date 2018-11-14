AI合成主播卡卡的，然後呢

2018年11月14日 04:10 中國時報 李學文

就數位內容而言，特別是數位影音領域，有兩個重要的發展方向，其一是解析度的提升，如HD、2K、4K、8K等，另一就是破壞式創新的影音，諸如AR、VR或是AI及大數據之於數位影音的應用。在此，我想特別探討一下AI及大數據。

最新的案例是近日大陸互聯網搜尋引擎「搜狗」與官方媒體新華社於烏鎮世界互聯網大會上所發布的AI合成主播。所謂「AI合成主播」的技術原理，是透過擷取新聞播報視頻中，真人主播的聲音、唇形、表情動作等特徵，運用人工智慧深度學習等技術訓練來合成的血肉分身主播。我用一句話來形容什麼叫做AI合成虛擬主播，那就是「你曾說過你沒說過的話」，對受眾而言，那是一種十分奇妙的內容體驗情境。

這個AI合成主播，據聞是全球首發，雖噱頭十足，但卻也同時引發多方熱議。因為，說到頭，合成主播始終只是「逼真」，除感情生硬，不像「人」外，給觀眾的新聞感亦是「不近人情」。據媒體報導，牛津大學教授Michael Wooldridge在接受BBC採訪時說，因為視頻整體非常扁平，播報也沒有節奏、重點或抑揚頓挫，感覺觀眾要連續幾分鐘觀看都很難。

這裡帶出了一個值得探討的議題：AI及大數據究竟能為數位影音產業帶來什麼助益，而這些助益究竟是不是受眾所樂見？

如果你問一位業者，數位影視業應該如何利用大數據、AI等新科技，其結論大概諸如：「使得同一內容能讓更多的消費者看到，或是同一消費者可以消費更多的內容」，否則就是如同最知名的大數據應用─Netflix的影集《紙牌屋》一樣，可以透過分析知道觀眾最愛的導演及演員組合或某些特別的戲劇元素，再不然就是利用AI技術，使得內容能自動產生，大量降低製作成本。更進一步，也有業者利用AI演算法，讓電腦學習各種真實世界的「材質」，在輸入大量的影像來訓練機器學習後，再讓它判斷並填入該有的材質細節，最終使得電腦就算在無人輔助下，也會自行輸出擬真的影像。如此一來，HD變成2K畫質，2K變4K畫質，最終解決空有超高畫質電視卻無對應畫質影音內容的窘境。

但是，如果我們問受眾同樣的問題，他們的答案可能與業者的答案會大異其趣。因為，受眾並不在乎影視業者如何降低成本，並不在乎業者用何手段提升解析度，或是用何科技大量增加影視內容。他們可能更在乎如何利用AI協助他們找到想要的內容，如何提升他們的內容體驗，或者是增添與內容的互動趣味等。

而除非你是某某主播的超級粉絲，24小時同樣幾個人不斷地播報，並不代表著新聞的內容本質有所改變，某種程度而言，用機器來自動產生影音內容，對內容產製者的才華及專業反而是一大傷害。再說，像是《紙牌屋》案例，當推到極致時，觀眾只能在既定的印象範圍中挑選他們喜歡的導演及明星，那麼，對於過去沒有數據資料可參考、十分有潛力的新銳編導演而言，是不是根本沒有出線的機會？舉個通俗案例，即便你最愛金城武及林志玲，你大概也不希望古裝、時裝、偶像劇、喜劇、悲劇全都是他們擔綱。現在太多影視根本不在乎導演選角與劇本考量，一味地根據過去的演員或票房數據，根本就是斲傷了藝術創作的本質，其實未必是好事。

看起來，如果我們從對產業長遠有益的角度來看，或許業者及消費者的需求都需兼顧。

說到這裡，我還是要不斷重提，受眾接受訊息的3種目的，資訊的、娛樂的、知識的。無論我們的媒體有多新，科技可以多麼炫耀，如果不能利用新技術使得娛樂性內容更有趣，讓知識性內容更豐富，讓新聞性內容更快速，科技終究也不過是噱頭、一時的風潮罷了，對受眾意義不大，對消費文化、對商業獲利，價值也很有限。

對了，猶記2016年阿里巴巴主席馬雲在雲棲大會作主題演講時，他一邊說，兩旁的大螢幕隨即附有即時字幕，那正是阿里雲旗下機器人AI的傑作。說實話，比起此次搜狗所推出的AI合成主播，我覺得即時字幕AI可以強化即時的觀影體驗，可以增加對演說知識的理解，對受眾而言，也許才是更合適的AI。

（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)