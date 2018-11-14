小英愈輔選 綠營輸愈慘

2018年11月14日 04:10 中國時報 鈕則勳

台灣民意基金會民調指出，蔡英文處理國政的方式有5成4的國人不認同，創下最低紀錄，而她聲望的新低確實影響了民進黨的認同度，輸了國民黨近12%，只有23.5%的民眾支持。基於此，這次選舉甚至是2020年大選的格局，可能呈現綠消藍長的情況，而更可預期的是藍營囊括過半縣市的可能性極高。

首先，此次選舉像極了2014年的地方選舉，猶記當年，太陽花學運衝擊了馬政府的領導威信，民調顯示不僅馬英九的聲望重挫，連帶也影響了國民黨的支持度，特別是年輕族群的支持。而今年底選舉等於是對民進黨及蔡英文的期中考，就算蔡將惹眾怒的年金制度改變及針對國民黨的轉型正義視為是改革，並將相關團體的反撲視為「改革的陣痛」，但民調早已顯示，小英自以為是的論述早淪為自我安慰的興奮劑，甚至連綠軍選民都不買帳，而這窘境更是陳水扁及馬英九第1任期都未發生的。

蔡英文不願認清現今局勢，反而逆勢為黨籍候選人強力輔選，殊不知她助選的雙面刃效果早已成為動員藍軍群眾的利器。更甚者，蔡賣力輔選只是想減緩敗選後被同志清算鬥爭的力道，爭個「沒功勞也有苦勞」的次佳結果，就算辭黨主席，仍希望能保住提名連任的機會。雖然蔡有盤算，但形勢比人強，敗選後的黨內情勢發展已非其所能掌握，或許真會是壓垮她的最後一根稻草。

其次，國民黨雖無積極奮起的作為，對於民進黨抄家式的清算也無法有效反制，因此不得藍軍群眾及中間選民的支持，但由於黨內參選六都的非典型人物—韓國瑜及侯友宜的人氣，特別是韓國瑜的「韓流」將國民黨氣勢拉到頂點，不僅讓台北市有勝選可能，更召喚了藍軍早已渙散的南部票源，不論結果如何，藍軍都有了和民進黨拚搏2020年大選的能量，只要藍軍提名人選有新意，政黨再輪替的機會非常高。

或許是藍軍高層及其他黨籍候選人也看到這樣的趨勢，所以不僅奮力為韓站台造勢，也紛紛邀韓來站台。這股「移動的韓流」雖然替國民黨拉抬了整體聲勢，但民進黨也傾全黨之力對韓發動猛攻。這「一人對一黨」的情況雖會讓韓有「受害者症候群」效果，讓同情票往他身上聚攏，但也可能讓他無法專心在高雄未來遠景的細部規畫上，是以辯論過程中，陳其邁動輒指韓的政見空洞不具可行性。

就選戰前10天的決戰態勢來看，韓此刻最應該做的或許就是如他所說的「閉關」修練，補足政見的細部執行策略及步驟，同時廣邀高雄在地青創代表、企業CEO及中小企業者和他一起建構「新高雄價值」。而國民黨其他縣市的候選人不僅不應再邀他助選，反而應該藉各種形式來為韓輔選回饋。畢竟現今藍軍勝率較高，藍軍應用盡洪荒之力護住韓這讓藍軍起死回生的心脈。因為國民黨支持度的回升，原因不在於國民黨高層老面孔，而在於國民黨多了有戰力的新面孔，這才是讓中間選民及藍軍支持者有感的要素。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)