從APEC看川普槓中謀略

2018年11月14日 04:10 中國時報 曾復生

大陸國家主席習近平將於11月17、18兩日，赴巴布亞紐幾內亞參加「亞太經濟合作會議」（APEC）非正式領袖會議，美國總統川普缺席將由副總統彭斯代打。多數觀察評論認為川普缺席APEC峰會，將讓印太盟國友邦對美國信心打折扣，彭斯雖然準備提出強勢槓中的「印太戰略」綱領，但他只是副總統，無法做出具體承諾。何況在APEC領袖合照時，習近平將站在舞台中央，彭斯只能被安排在較不突出位置，勢將讓美國顯得邊緣化。

不過，川普刻意缺席APEC由副總統彭斯代打，並準備強力抨擊「中國威權主義與掠奪經濟行為」，除了凸出「下駟對上駟」讓習近平難堪外，甚至還蓄意在11月底G20峰會「川習會」前，先給習近平下馬威，以營造對美國有利的談判條件，墊高川普對習近平軟硬兼施的籌碼。

美、中兩國在印太地區實力消長，將成為影響印太國家決策的重要變數。當前，美、中在印太地區政治目標的衝突，是兩國進行戰略競逐關鍵的促動因素，尤其當美中貿易戰與科技戰日益激烈，讓兩國競合關係更趨向詭譎化。川普政府決定在印太地區增強軍力與作戰準備，以確保當美中關係惡化時，美國仍然可以有效壓制中國，維持盟國友邦對美國的支持與信心。

當前，美國對中國關稅戰、科技戰與間諜戰咄咄逼人，川普強調美、中兩國經濟合作至關重要，他與習近平通過電話並將在G20峰會見面，「但雙方仍必須在分歧利益議題，打開天窗說亮話」。美國務卿蓬佩奧則挑明指出，未來幾年中國更將是美國的大難題。美國防部長馬提斯在「第2輪美中外交安全對話」後表示，美中軍事交流對話管道順暢，有利雙方避免爆發意外軍事衝突，但美方強力要求中方撤除在南海島礁的飛彈部署。美軍參聯會主席鄧福德進一步指出，美中競爭關係並不意味必然發生衝突，重點在於兩國如何共同管理分歧，更凸顯川普國安團隊對中國和戰兩手策略趨向細緻靈活。

川普政府強調將尋求與中國建立正面、以結果為導向的競合關係，但美國也會在必要時與中國對抗、競爭，並準備運用今年APEC峰會發布「印太戰略」綱領，一方面抨擊中國經濟掠奪，另方面拉攏日本、澳洲、印度、台灣以及東協與南太平洋島國的合作夥伴，並宣布對印太地區出資600億美元經援，以利維持美國優勢地位。不過，多數印太國家雖不願在美、中明確選邊站，但以新加坡為首的部分印太國家，準備在東協與東亞系列峰會宣布與中國主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）達成協議，抗拒川普的「美國優先」貿易保護主義，恐將讓川普的「印太戰略」為美國牽制中國發展的謀略落空。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問、台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)