2018年11月14日 04:10 中國時報 黃丙喜

選舉是選民檢驗候選人的最佳時機。再10天，縣市長選舉就要上場了！現在候選人開出的支票滿天飛，但真正苦民所苦的牛肉並不多，特別是有關中小企業權益和競爭力的政見。

中小企業是國家經濟的尖兵，也是社會安定的基礎，歐、美、日等先進國家發展的經驗均如此。近年面對全球化浪潮所帶來的本國失業率高漲，新傑佛遜主義的興起即是事證。台灣有140萬家中小企業，就業人口占80%以上，最近卻面臨第2次倒閉潮的巨大挑戰。大部分政治人物平常是看大不看小，只有在選舉時，為選票考量才會叫叫中小企業，中小企業主此時不抓住時機，更待何時？

台灣中小企業相對於大企業面對的最不公平競爭或差別待遇有「三款」，一是貸款的利率比大企業高，完全是不公平待遇。很多大企業從銀行獲得貸款的利率居然不少在存款利息之下，這是銀行哪門子的放款哲學？二是收款的期限經常被上游的大企業逼得接受長達半年以上的票期，這是哪門子的商業倫理？三是收款的票期居然被一些大企業附屬的租賃或放款公司拿去做票貼變現，如此又被剝了一層利潤，這又是哪門子的企業道德？中央政府已是鐵打的衙門，豈能再讓縣市長變成流水的官？

台灣中小企業的第1次倒閉潮發生在90年代初，那時面臨國際化隨之而來的匯率、稅率、物價和薪資等成本的上漲，中小企業紛紛轉往大陸和東南亞投資發展。目前隨著中美貿易戰的開打、兩岸關係的惡化和內需經濟的遲滯，中小企業正在遭受第2次倒閉潮的嚴苛挑戰，明年的經濟情勢也不容樂觀。

房租租金是內需經濟景氣的體溫計，台北、台中、高雄等3大都會區主要商圈過去3年的租金普遍下滑3成以上。周六、日休假時段的開店率則是商家有沒有賺錢最好的觀察指標，商家休假日沒開店，勞工自然也賺不到加班費。近年由於政府政策失當造成中小企業賺錢不易的事例不少。中小企業主年紀60歲以上者占了一半，最近紛紛想退休，失了企圖心，又丟了責任心，看不到政府施政的明天是很大的原因。

中小企業要警覺的是，不少地方政府因為財政困難，近年都偷偷地取消或降低對中小企業的政策獎勵，例如：經濟部的「小型企業創新研發計畫」（SBlR），因為地方政府不願編列相對預算，政策獎勵自然就沒有了，其中受害最大的當然是中小企業。在大陸方面，面對當前經濟的壓力，大陸國家主席習近平最近急轉彎，趕緊給予民營企業許多優惠政策，更強調中小企業對產業創新的重要。我們的候選人又豈能對攸關國家成長和社會穩定的中小企業默不作聲？（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)