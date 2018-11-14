民眾「討厭民進黨」 不必牽拖大陸

2018年11月14日 04:10 中國時報 主筆室

選舉投票日期接近，民進黨政府的施政滿意度卻創下新低，身兼黨主席的蔡英文總統多次把矛頭對準網路假消息，指責網路假消息破壞政府威信。還有親綠人士放出消息，指國民黨高雄市長候選人韓國瑜爆紅的「韓流」現象，背後是中國大陸在推波助瀾。

依照蔡總統及綠營人士的說法，民進黨政府支持度探底、民進黨候選人民調走低、韓國瑜等國民黨候選人氣勢高漲，是中共操弄的結果，是網軍暗黑勢力的破壞，這個邏輯會不會太簡單？

無獨有偶，美國友人也表達類似看法。美國在台協會理事主席莫健跟蔡總統會面時表示，台灣假新聞嚴重，美國有意跟台灣聯手反制。蔡英文總統藉此再度重申，假訊息對台灣民主是很大的傷害，假訊息弱化了政府的公信力，也讓社會更對立。稍早之前，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑拜訪蔡英文總統時直接表示，面對中國假新聞的傳播，台灣首當其衝，希望日後台美找到共同合作的方式，聯手對抗不實資訊。

網路聲量主導政治始於2014年太陽花與柯文哲竄起，假訊息介入選舉也非始於今日，2018大選網路半真半假訊息在投票前夕企圖操控選民情緒，斧鑿很深。但媒體只是中介力量，民進黨政府施政滿意度如果維持高峰，境外勢力或網軍假訊息再厲害，也不可能讓民進黨陷入苦戰，韓流外溢效應快速擴散的關鍵原因，是因為民進黨政府執政成績太糟。

更精準地說，民進黨如果敗選，不是因為網路假消息，也不是「韓流」造成，而是民進黨政府自己的錯。民進黨政府上台後忘記謙卑的承諾，打著改革口號任性妄為，大舉任用不具專業能力的親信，部分人甚至在道德問題上有瑕疵，頻頻釀成交通、農業、教育、選務等部門重大負面事件，卻沒有人負起政治責任。新成立的促進轉型正義委員會與不當黨產處理委員會更為了滿足一黨之利，成為鬥爭國民黨的政治工具，促轉會前副主委張天欽在內部會議中以東廠自居，誇張離譜行徑令人匪夷所思。政府高層首長一再失言，總統自豪國內經濟20年來最好，行政院長期待低薪者做功德，在在令人搖頭。

市井小民都知道，民進黨讓民眾反感的原因在哪裡，網路最新流行語：台灣現在最大黨是「討厭民進黨」，眾人琅琅上口。但民進黨政府仍然不願意面對真相、沒勇氣承認自己的錯誤，繼續找代罪羔羊，最簡單的說法就是「中國大陸透過網路釋放假消息操弄輿情」。

了解國際現實政治的人都知道，美國是標準的現實主義者，基本的中國政策是「一個分裂的中國最符合美國的利益」，一來可以抑制中國崛起，二來可以成為美國隨扈，必要時更可貢獻美國GDP或財政收入，對美國有利。中美大國衝突一觸即發，從貿易領域延伸到科技、貨幣、安全、軍事等領域，關鍵時刻美國自然希望抓緊台灣增加籌碼，相對立場親中的國民黨，美國現階段支持民進黨，是非常自然的選擇。我們必須從國際格局出發，去思考美國相關人士談話。國人更該想清楚，仇視中國、單邊依賴美國，對台灣最有利嗎？

網路時代如何面對假訊息，特別是境外假訊息，確實是個嚴肅議題。但蔡政府和美國朋友只簡單把所有責任歸咎「境外」，卻未提出具體應對方案或策略。

網路時代資訊傳布無遠弗屆，包括政府在內的任何機構、團體或個人都深知利用之道，中國大陸很早就提出輿論戰的主張，美國也成立網戰司令部因應非對稱戰爭時代的來臨，台灣也設有網路部隊的編制，專職監控大陸網路並為可能的網路戰做好準備。

網路部隊是國家戰略武力，一旦發動很可能造成致命性損失，無論攻防都需要謹慎，民進黨政府指控大陸網軍釋放假消息，應該提出證據，避免大陸錯估情勢，做出錯誤反應。事實上，企圖藉網路操控民意，絕對不只中國大陸，台灣內部藍綠攻防更是激烈，即使是美國與日本也不能排除。

台灣是多元社會，網路不能封閉，就源追查是有效管理途徑，進入人工智慧時代，假帳號的偵查並不容易。具有前瞻性的政府應在不限縮公民言論自由與媒體新聞自由的前提之下，向國人展現以高科技整合政府及民間力量，協助網路公民社會健康成長的決心，歸咎大陸網路滲透只會突顯自己的心虛。

(中國時報)