何必緊抱人家祖產

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中國時報
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嘉義縣民進黨立委陳明文及縣長候選人翁章梁與故宮院長陳其南會面，研議將故宮文物南移，以挽救故宮南院門可羅雀問題，在選舉關鍵時刻，一場新政治風暴立即成形，陳其南被迫改口，宣稱朝向不閉館方向擴建。

此事敏感且涉及兩個層面，一在所謂的「新故宮計畫」，準備讓台北故宮閉館3年整修，把文物移往故宮南院展出，讓外國觀光客跟著「南漂」。就經營管理而言，不失為可行的策略，但明顯動用行政資源，為黨籍候選人拉抬選情，違背行政中立原則，當然引起非議。

二在陳其南，早有推動故宮「台灣化」計畫，擬將南院定位為「地理大發現時代東亞地中海概念中的台灣福爾摩沙」，如果古物「南移」，意謂將中國史放入亞洲史，「不倫不類」的故宮還會剩下多少文化吸引力呢？

文化有它的歷史和軌跡，為了政治目的，故意扭曲或「嫁接」，只會讓自己失根。民進黨政府「去蔣化」、修改歷史課綱，甚至藉「大故宮計畫」閉館，如果是為了改變國家認同、斬斷文化臍帶，那麼，藍營民眾攻訐民進黨政府台獨、大陸以「軟性台獨」為由拒絕與民進黨溝通對話，就有其合理性。

故宮文物來自大陸，是所有中國人的共同資產。沒有人可以質疑「中華民國」擁有故宮文物，如果民進黨不想做中國人，憑什麼還要「霸占」人家的國寶，靠人家的「祖產」賺錢呢？

如果民進黨政府真的要搞台獨、要去中國化，就有骨氣一點，把台北故宮的文物還給北京故宮吧！如果民進黨不搞台獨，就請尊重憲法的一中本質吧！

(中國時報)

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