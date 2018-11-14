2018年11月14日 04:10 中國時報 黃清龍

有選舉就有當選與落選，也必然有勝利者和失敗者；但這回美國期中選舉結果，卻很難論斷誰勝誰敗。

民主黨這次奪回眾議院多數，應當算是獲勝的一方。但民主黨只從共和黨手中拿下30席左右，雖與歷屆期中選舉的平均數大致符合，卻遠少於共和黨在柯林頓和歐巴馬兩位民主黨總統第一任的期中選舉各斬獲54席和63席，也不及歷屆總統支持度低於50%時（川普是40%），在野黨在眾院的平均增席37個。選前喊得震天價響的「藍色海嘯」最終並沒有出現，民主黨頂多只能算是慘勝！

相較下，共和黨不但保住參議院多數，席位還從原先的51比49擴大為54比46的差距。要知道過去105年來，連同這回也只有5次執政黨在期中選舉參院席次是增加的，難怪川普得意洋洋地說：「我們勝利了！」不過共和黨在州長選舉上又計輸一著，原先50個州兩黨為33與16之比，另一位是獨立人士，選後卻變成27比23（佛州尚有計票爭議）。

除了席次上的比較，更值得關注的是對2020總統大選的影響。民主黨掌握眾院多數後，可以重啟「通俄門」調查，並阻撓包括移民政策在內的川普偏激路線，看似利多；但國會越是黨同伐異，對尋求連任的川普可能更有利，因他可將施政不利的責任歸咎給民主黨，藉此激發支持者的向心力。選後川普立刻撤換不願配合他的司法部長，擺明就是等著民主黨「上鉤」。對民主黨來講，掌握眾院多數後要不要對川普「以牙還牙」，恐怕還得有一翻天人交戰。

但川普也不是沒有隱憂。目前美國的選區畫分，對共和黨有利的占多數，因為共和黨2010年在眾院選舉勝出，並取得31個州的執政權，後來小布希政府提出了「重畫選區多數計畫」，結果就畫出有利共和黨往後選情的選區地圖，讓共和黨多年來在眾議院都取得成功。2016年川普以較少普選票而能當選總統，也是得利於這種被稱為「傑利蠑螈現象」的選區。但這次民主黨贏回不少搖擺州的州長寶座以及州議會席次，勢將以其人之道還諸其人。

再過10天台灣九合一選舉就要投票了，誰當選誰落選很快就會揭曉，但要如何論定藍綠的勝負呢？第一個指標毫無疑問是六都，其次才是縣市長總席次以及總得票率比較。4年前民進黨在六都拿下4席，總席次13席，國民黨在六都只剩1席，總席次也滑落到6席。從數字來看，這次國民黨只要六都超過1、總席次逾6，就可以算獲勝，民進黨則反之。但這只是數字上的意義，兩黨真正的決戰點在六都，尤其是高雄與台中，誰勝誰敗，一加一減，影響最大。

目前情勢，國民黨坐一望二看三取四，民進黨則是坐二守三瞄四。焦點中的焦點在高雄，以一人救全黨的韓國瑜，對上靠全黨救一人的陳其邁，戲劇性張力十足十。如果韓國瑜獲勝，將直接衝擊民進黨核心，蔡英文必須辭去黨主席以示負責，陳菊、賴清德也無法免除政治責任，2020如何布局，挑戰很大。對國民黨來講，勝選固然可喜，但選前黨內已經出現老人退下的呼聲，如何能在黨內團結的前提下，找出可以贏回大選的總統候選人，難度同樣不小。

(中國時報)