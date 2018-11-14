不可拿故宮牟取政治利益

2018年11月14日 04:10 中國時報 劉新圓

故宮為了整建，擬自2020年封閉台北本院整整3年，並將重要展品移至南院。消息一出，群情譁然，紛紛指責民進黨為了救選舉，連故宮文物都不放過。更有立委質疑故宮院長在上班時間接見嘉義縣長候選人，違反行政中立。不僅如此，蔡英文總統在民進黨嘉義縣長候選人的造勢晚會說，如果翁章梁當選，中央就會和地方攜手合作促成此事。

民進黨利用故宮文物牟取政治利益，已經不是一天兩天的事了。南院的設立，本身就是政治操作的產物。當初有14個縣市爭取，最後卻決定落腳在偏僻的嘉義縣，被質疑是政治考量，甚至有人預言，它將會成為全國最大的蚊子館，如今竟不幸言中。

南院開幕之初，2016年總參觀人次尚有147萬，受到取消免費及陸客銳減的影響，2017年驟降至97萬，甚至創下單日不到300人的慘況。為了挽救南院，行政院打算再投入50億，要將南院打造成亞洲博物館的焦點，以吸引更多人潮。殊不知，南院設置在人口相對稀少又交通不便的地方，就是最大弱點了，投入再多軟硬體建設經費，恐怕也很難扭轉劣勢。如今還想趁著本院整修期間，乾脆把重要展示品全部搬去。這樣真的救得了南院嗎？

被視作世界三大博物館的羅浮宮、大英及大都會博物館，分別位於巴黎、倫敦及紐約，都是人口最稠密的大都市，而且它們從來沒有因為整修，而將整個博物館封起來過。試想，假使今天法國政府關了羅浮宮，展品全部移到離巴黎270公里遠的小城鎮，有多少人願意花大半天的車程，只為了看展品呢？

陳其南說，北院每年有4、500萬名觀光客，其中7成5來自境外，希望文物南移可以把外國觀光客拉到南院。根據調查統計，去年自國外到台北觀光的976.3萬人次，以參觀夜市、101大樓及西門町的人數最多。故宮雖是最受喜愛的景點，但參觀人次排在第5名，每100人有38.8人次參訪。可見故宮未必是吸引外國觀光客最重要的選項。

平心而論，故宮本院的展廳太小，很早就有人提議遷館。以千年的無價之寶配上南院新穎又先進的展場，或許是最完美的結合。可惜，因為選址的錯誤，造成難以彌補的遺憾。就算把南院改為本院，吸引了部分觀光客，數量也必然遠不如台北，還可能拖垮全國的觀光，形同挖肉補瘡。何況運送大量古物必須承擔多少風險！

不知民進黨是不是因為選情低迷，能出的招都出盡了，仍未見起色，才把腦筋動到故宮文物上。原本的新故宮計畫並未提及封館，如今在沒有充分討論的情形下，貿然公布，犯了眾怒，又緊急喊卡。國家大政如同兒戲，怎不令人憂心？（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)