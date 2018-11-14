2018年11月14日 04:10 中國時報 王玉佩

故宮擬於2020年起要整建閉館3年，閉館期間文物將遷移到南院。聽聞此事真是嚇人一大跳，因為這是國際博物館界的奇聞，幸好，因為輿論反彈，院方已告髮夾彎，改口將以不閉館方向執行整修。

無論是美國大都會博物館、英國的大英博物館、法國羅浮宮等，從來沒有一個國家級博物館會「因故」閉館。過去，故宮也曾有過建物或場地修建，但沒有因而封館的紀錄，這次真是首開國際博物館界先例。故宮院長陳其南說這是「因每一棟都要整建，為避免重蹈一面施工、一面開展、一面辦公的模式」，才決定閉館。這根本是自欺欺人。

如若以前故宮可以一面施工一面開展，為何現今就不行？故宮封館是極其重大之事，必須有十分周詳的計畫；令人不解的是，2016年蔡英文執政後，故宮院方曾提出「新故宮計畫」，當時卻未有隻字片語的閉館報告，如今陳其南才上任數月，院方突然提出閉館計畫，實啟人疑竇，難道真的是為了要救嘉義的觀光嗎？

其實，只要細思，故宮的封館就是出於政治考量。因為，此案是上周三民進黨陳姓與蔡姓立委，陪同民進黨嘉義縣長候選人翁章梁，在政務委員張景森辦公室與陳其南會面後，故宮才做成閉館決定，顯見此事不但與政治有關，還直接與選舉有關。

尤其是，蔡英文日前至嘉義縣出席翁章梁的造勢活動，對於翁章梁上周至行政院爭取故宮整建時，將國寶移到南院展覽，特別表示「這是地方發展的好機會，也是嘉義觀光發展的新機會」，蔡英文顯然知悉此事，故而她才會對翁表示「未來中央與地方一起合作」。從總統、行政院與立法委員乃至地方選舉候選人「同心協力」的運作，若說這不是出於政治與選舉考量，有誰能信？

當年綠營興建故宮南院時，杜正勝的定位是「亞洲藝術博物館」，其後林正儀改為「故宮國寶文物修復展示館」，今年7月陳其南又將南院定位為「地理大發現時代東亞地中海概念中的台灣福爾摩沙」；不論南院定位為何，與北院的定位顯然完全不同，稍有知識者皆知，展館的定位不同，建築與展示空間的規畫與設計必然不同，故宮文物若是全部從北院遷至南院，絕非是陳其南所說「只是換了展場，把A館移到B館逐步展出」那般簡單輕鬆，何況，在搬遷過程可能會遺失、毀損等意外，陳其南的話暴露了他對博物館的無知與不適任。

從民進黨政府輕率決定故宮閉館，顯示這個政黨為打贏選戰的不擇手段，即使是珍貴的國寶都可成為選舉工具。只是，如果施政悖離民意，就算投入再多的資源，救得了低迷的選情嗎？ （作者為作家）

(中國時報)