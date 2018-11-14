2018年11月14日 04:10 中國時報 楊方儒

壹傳媒半年報最新公告虧損11.5億港幣，直指港台廣告客戶的喜好已由印刷刊物轉移到數位媒體，但這已不是新聞！且《蘋果日報》的網站流量與APP下載量也在台灣「名列前茅」，但為何仍然大虧，需要賣屋求生？

壹傳媒財報透露，不重複訪客與頁面瀏覽人次仍然在成長，但為何數位部門投入這麼多年了，仍然陷入流量越大，虧損也越大的窘境？關鍵在於，空有高額流量，卻沒有實質用戶的網站，實在不勝枚舉。定錯了KPI指標，壹傳媒也不是唯一的例子。

在壹傳媒過去的輝煌時期，便利商店每賣出一份《壹週刊》，就有這麼多的零售用戶，或者是《蘋果日報》每天清晨直送到家，這些都算是壹傳媒的訂閱用戶。網路顛覆了各行各業，但是積累用戶的目標卻仍是做生意的本質。不論是媒體生意，或是地產生意，有買家願意掏出荷包，賣家才有收入。

Netflix與愛奇藝的影片訂閱，端傳媒與方格子的文章訂閱，都是用戶願意為內容付費的例子，「科技島讀」與「區塊勢」也明確鎖定了特定族群。只不過，當讀者與用戶習慣了臉書的免費內容，LINE TODAY的編輯精選，還有微信的海量公眾號，每天的碎片化時間都被占據，看都看不完了，真正優質的內容就能收到真金白銀嗎？

本土優質內容如報導者，國際優質內容如《紐約時報》中文版，也都透過手機無料放送。內容付費牆的建立，如今在台灣手機金流越來越方便的前提下，大家又是否能夠真正積累出付費社群呢？這就跟網路聲浪不等同真實選票一般，轉化率才是關鍵。

手機用戶每天只用5到6個APP，在極其中心化的移動互聯網市場，實在難以取得用戶，甚至在臉書打壓下，連流量都越來越難取得。因此，電商業者必須要辦越來越多的購物節慶，鞏固既有用戶，並創造自有流量。

線上媒體業者又該怎麼做呢？跟傳統出版社一樣，來舉辦閱讀節，推廣訂閱風氣嗎？關鍵在於，如何將內容打造成產品，讓願意買單的讀者產生付費意願，這才擁有創造收入的機會。

不論是花俏的VR內容，又或者是紀錄片等長影音，還是15秒的短影音，如果沒有「產品化」，就還是空有流量而已！總不能叫媒體知識分子都去當收取「抖內」的網紅吧。

因為什麼樣的內容產品一定都會有人願意買單，日本AV女優也懂得這個道理。最關鍵的是，知識分子要先捫心自問，我們能做出什麼樣的產品！

（作者為幣特財經暨KNOWING新聞總編輯）

(中國時報)