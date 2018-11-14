李維菁病逝 人間再無許涼涼

2018年11月14日 04:10 中國時報 許文貞／台北報導

曾獲台北書展大獎的作家李維菁，昨（13）日凌晨因癌症過世，享年49歲。出版人傅月庵表示，「她走了我們都很難過。」作家顏擇雅也表示，「9月中剛和她約見面，看起來雖然消瘦，但精神很好。我是用孟若寫癌症的小說鼓勵她，癌症可以帶來心境自由。」不少文壇好友、讀者都紛紛表示震驚、不捨。

傅月庵曾表示，「李維菁的黠慧，人人都知，把自己心中的一種純真寫出來，成就了『許涼涼』；把心中那股憤憤寫出來，造就了『徐錦文』，讓人好奇的是，七情六慾，接下來還有什麼呢？」

老派約會成了流行語

李維菁擅長描寫都會女性心境，《我是許涼涼》掀起「少女學」討論，〈老派約會之必要〉更成為文學流行語，《生活是甜蜜》也曾被改編為偶像劇。原訂下月即將出版新書《有型的豬小姐》，卻成為最後遺作。

她曾在受訪時表示，「許多人耗盡一生、追求虛幻之光，我也深受這樣的幻象所苦，所以我試著動筆寫下我的迷惘。」

李維菁生於1969年，台大農經系畢業，因為熱愛藝術，進入《中國時報》擔任記者，負責視覺藝術新聞，後於台大新聞研究所碩士畢業，曾任《中國時報》文化組主任。

見證藝術圈走過解嚴

除了作家的身分，李維菁早期更是見證台灣當代藝術發展的記者、藝評家，藝術類著作包含《程式不當藝世代18》、《我是這樣想的──蔡國強》、《家族盒子：陳順築》等。藝術家吳天章表示，李維菁對於藝術有很高的敏感度，藝評角度犀利，「她跟藝術團體『悍圖社』是亦師亦友，見證了台灣藝術圈走過解嚴前後，從現代主義轉變到當代藝術的時期。」

吳天章回憶，「李維菁的小說貼近社會，有人情味，不少也取材自藝術圈。她是個對眾生非常有情的人，她曾說，雖然可以理解佛經中追求的永恆境界，但人世間即便混亂短暫，卻寧願在這有血有肉的有情世界走一遭。」

(中國時報)