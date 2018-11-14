柏林愛樂到衛武營 全球直播

2018年11月14日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台新銀行再次支持《柏林愛樂》來台演出，除了冠名贊助本（11）月13日在台北國家音樂廳的場次，也支持今（14）日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出時的戶外劇場轉播活動，要讓喜愛古典音樂的樂迷們，共享今年度最令人期待的音樂盛事。

暌違2年，國際知名古典天團《柏林愛樂》第5度來到台灣演出，這一次更與首次訪台的指揮巨星古斯塔沃．杜達美攜手合作，在台北國家音樂廳以及高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳共演出3場。

台新金控總經理林維俊表示，音樂是國際共通的語言，感人的樂曲可以豐富生活與心靈。多年來，台新藉由持續參與支持各式音樂饗宴，讓國內、外知名的音樂表演者有機會在台灣演出，透過樂曲的交流，讓台灣民眾可在自己的國家目睹國際一流的演出，也讓國際看見台灣對於音樂的喜愛與支持。

今年台新贊助由指揮大師杜達美與聞名全球的《柏林愛樂》交響樂團共同帶來的演出，這個美麗的組合攜手在13日的場次詮釋「伯恩斯坦：第一號交響曲《耶利米》」與「蕭士塔高維契：D小調第五號交響曲」，為樂迷帶來難忘的震撼與感動。

《柏林愛樂》本次來台，適逢高雄衛武營國家藝術文化中心甫開幕，《柏林愛樂》首次造訪南台灣進行演出，今晚也將在衛武營戶外劇場以及中華電信MOD平台上Live直播，同時，也會在柏林愛樂數位音樂廳全球直播，如此盛會，台新當然不會錯過。

台新銀行長期投入藝文推廣，積極鼓勵藝術創作，參與實踐藝術教育，並創造藝術交流的機會。近年來更落實推動藝術與公益的結合，邀請弱勢族群欣賞藝術展演，希望藉由音樂與藝術的感染力，帶來希望、帶來力量。

台新銀行公益慈善基金會也邀請社福團體到場欣賞綵排及演出，要讓音樂與藝術的價值延伸，為社會帶來更多的祥和與愛。

(中國時報)