新北市紀錄片獎 徵件找感動

「2019新北市紀錄片獎」13日起徵件，新北市府新聞局長張其強（前排中）與多位導演出席發布記者會。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

新北市紀錄片獎成立8年，已協助77位紀錄片創作者，完成72部優選紀錄片，每部優選影片可獲得33萬元拍片輔導金，前3名另有10萬、8萬、5萬元獎金，總獎金高達420萬元，是國內紀錄片最高金額獎項。

「2019新北市紀錄片獎」徵件起跑記者會13日下午在府中15紀錄片放映院舉行，宣布即日起至明年2月25日收件，新北市府新聞局長張其強與CNEX總監蘇淑冠及李美儀、張緯誌、黃建亮、盧盈良、紀建廷等多位紀錄片導演出席活動，鼓勵有意從事拍攝紀錄片的朋友踴躍參加。

張其強表示，過去徵件除吸引資深紀錄片導演參加外，更不乏在學學生參賽，尤其2016至2018年連續3屆的首獎得主，都是還在大學或研究所就學的新銳導演，今年的獲得優選作品，更有一半來自20到30多歲年輕導演的創作。

張其強說，「2019新北市紀錄片獎」徵件比往年提早1個月起跑，就是希望能有更多的大學生及早準備，加入紀錄片的創作行列。

新聞局表示，即日起開始徵件，不限資格、題材，只要拍攝成員中，具有中華民國國民身分，都歡迎參加，共同角逐總金額高達420萬元的拍攝輔導金。參賽者只需準備提案企畫書、3分鐘以內企畫案影片片花及3分鐘以內導演作品精華就能報名，通過公開審片的優選作品，每部將可獲33萬元拍攝獎金。

詳細徵件辦法可查詢新北市紀錄片系列活動官方部落格http://newtaipeicitydoc.pixnet.net/blog或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

(中國時報)

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