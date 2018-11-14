浮生繪影 林立正半世紀古琴緣

2018年11月14日 04:10 中國時報 王爵暐 ／台北報導 ／台北報導

半世紀前，若不是因為愛情的力量，林立正至今可能還是個四海為家的天涯遊子。毫無音律概念，卻一頭栽進古琴的世界，只是為了贏得美人芳心，但憑藉著蒐集琴譜中的點滴線索，用最原始的工具，創造出第一床因愛情而誕生的「結晶」，「那時候總認為古琴不過就是幾片木頭拼湊起來的玩意兒！」不過隨著林立正向師父孫毓芹買弦請益，才開始體會這項傳承了三千多年工藝的無窮魅力。

講求質感音色、共鳴傳律的古琴又名「七弦琴」或「絲桐」；主要是由杉、松，搭配梓木或梧桐所構成，決定一床古琴的好壞，關鍵在於對木料的獨到見解。當年，林立正藉著擔任船長跑遍大江南北之便，不論是漢唐五代的古廟桁楹，或是宋元明清的棺槨地宮，只要合乎「舉之輕、擊之鬆、折之脆、撫之滑、木理直」5要件，就算再難，都要想辦法運回台灣。在長達20年漂洋過海的日子裡，一把刨刀伴隨著老繭巧手，海上的斲琴歲月，終於打響了林立正在工藝上的成就。

「斲琴是個孤獨的工作！很寂寞！」與琴廝守超過50年，林立正製琴少、研究多；經過巧思，不但讓傳統形制的古琴千變萬化，多年製琴累積的經驗，以及對材料、漆工的深入瞭解，也讓林立正修琴的功力無人能及，就連故宮都曾破格，將元朝古琴「雪夜冰」請出院區讓林立正修復。

只是少了音律協伴的林立正，縱使手藝再高，當年仍不免遭受外界「不懂彈琴就做不出好琴」的質疑，但還好畢業自北京中央音樂學院的二子─林法，憑藉著精湛的古琴演奏專業鎮守作坊，為誕生前的每一床古琴辦正音色，與父親相輔相成，為林立正少了琴韻的斲琴生命譜上音符。

斲琴一輩子，林立正曾因脊髓開刀，對生命絕望，也曾因祝融肆虐而一無所有，但50年擇善固執的堅持，終於讓林立正這個名字，畫上古琴一代宗師的等號。

(中國時報)