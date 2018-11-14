謝盈萱揪心演出封后大熱

2018年11月14日 04:11 中國時報 專題報導林志勳

《三夫》曾美慧孜

《誰先愛上他的》謝盈萱

《影》孫儷

《江湖兒女》趙濤

金馬55影后之爭因周迅和孫儷的入圍，話題圍繞在「如懿大戰甄嬛」打轉，但高潮不只如此，5位候選人各有本事，如懿和甄嬛面對強敵環伺討不到便宜。台灣代表也是新科北影影后的謝盈萱，首度入圍就因《誰先愛上他的》中好表現被看好，同樣也是首次入圍的曾美慧孜，高難度揣摩性成癮且精神狀態不穩定的妓女，吸睛程度跟謝盈萱不分軒輊，兩人雙強鼎立，都是得獎大熱。孫儷、趙濤和金馬影后周迅則陷入苦戰。

謝盈萱在《誰先愛上他的》中飾演的母親角色遭逢排山倒海人生逆境，丈夫出櫃離家，死後保險金受益人還給了外面的「小王」，再加上兒子不服管教叛逆頂嘴，原本看似甜蜜的家庭變得分崩離析。她將外表裝堅強卻內心脆弱的角色個性詮釋到位，咄咄逼人索討保險金的模樣，和感情勒索兒子的強勢虎媽作風令人看得火大，但一場豁出去向老公求歡、想挽回婚姻的戲，令人揪心不捨，尤其明知丈夫愛男人，還不死心詢問心理諮商師：「他對我都沒有一點愛嗎？一點點也沒有嗎？」著實令人鼻酸，是本屆影后大熱。

孫儷眼神有戲

大陸演員曾美慧孜曾演出婁燁導演的《頤和園》，在陳果導演的《三夫》首挑大梁擔綱女主角，她飾演一名妓女，和父親亂倫生子，父親又將她嫁給老漁夫，老漁夫靠仲介她在漁船裡賣淫維生，還將她再嫁給來買春的年輕小伙子，小伙子以為撿到心目中的女神，殊不知她除了精神狀況不穩定，還是個性癮患者，幾場男人陽具無法滿足她，遂將金魚、鱔魚，甚至震動手機放進她私處的戲令人看得瞠目結舌。

曾美慧孜刻意增重全裸為戲犧牲，透過渙散無助的眼神，將性癮症發作不輸毒癮的痛苦焦躁演得入木，和嫖客性交時獲得滿足的尖銳海豚音呻吟叫聲，愉悅中摻雜空虛，令人對角色的痛不欲生感到不捨，精湛演出大有機會拿獎。

孫儷在古裝片《影》中飾演的小艾是大都督「子虞」的妻子，但日久生情愛上「子虞」的替身「境州」，她既要協助丈夫滿足奪取政權的野心，也一面心疼替身的安危，周旋兩男之間，情感拿捏難度不低，儘管眼神有戲，但角色本身不夠立體，爭獎出線機率不高。

周迅演繹到位

金馬影后周迅在《你好，之華》飾演代替去世姊姊出席初中同學會的妹妹「之華」，遇見當時暗戀的學長，兩人開始以書信回憶年輕歲月。她把一個結婚生女後再度被牽引進少女時代暗戀回憶的中年女性內心波瀾演繹到位。

兩度入圍影后的趙濤則在《江湖兒女》飾演大哥的女友，因保護大哥開槍入獄，出獄後因歲月的歷練，讓當時的女孩，變成強悍且獨當一面的女人。周迅和趙濤相較其他入圍者，受限於角色發揮，封后有難度。

第55屆金馬獎頒獎典禮將於17日在台北國父紀念館隆重舉行，台視全程LIVE播出，網路直播由遠傳friDay影音獨家播出，今年亦新增同步手語的服務。

(中國時報)