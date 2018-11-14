劉以豪一語戳破鬼鬼美夢

劉以豪（左起）、陳庭妮和張書豪昨晚展現高人氣，金馬影展紅毯旁擠滿影迷。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導李承陽
禾浩辰（左）跟鬼鬼排戲時爆出不少趣事。（盧禕祺攝）

導演林孝謙率演員劉以豪、陳庭妮、張書豪、吳映潔（鬼鬼）、禾浩辰（布魯斯）等人，13日出席電影《比悲傷更悲傷的故事》金馬紅毯之夜台灣首映，演唱電影主題曲的A-Lin也一起走上紅毯。電影描述感人愛情故事，一行人分享各自心動的浪漫瞬間，劉以豪一句話戳破鬼鬼的粉紅泡泡。

鬼鬼形容：「男生走在女生前面時，不停回頭看、關心對方的感覺很甜蜜。」劉以豪聽完，潑她冷水說：「這樣很像我帶我家的狗出門散步，回頭等主人的感覺。」愛下廚的禾浩辰認為，心儀的對象把他煮的菜吃完，兩人在餐桌上用餐，即使不講話也浪漫。

劉以豪在電影中飾演生病的男主角K，因為過度投入在角色裡難以抽身，原本精壯的他因而暴瘦5公斤，連曾有蓄鬍的想法，都因為害怕角色留下陰影而放棄，林孝謙眼見他精神狀態越來萎靡，開發獨家「精油催眠法」，讓他聞不同味道的精油幫助他抽離角色。

林孝謙精心磨戲

有趣的是，禾浩辰跟鬼鬼在磨戲階段，被林孝謙要求各自只能講「好不好」跟「要不要」這兩種台詞，訓練演員的表達方式，期間鬼鬼演到氣哭，一心只想收工回家，還捉弄禾浩辰抒發，拔他腿毛，「就算拔他腿毛，他也只能說好不好，就是希望能停止這個遊戲。」電影30日上映。

(中國時報)

謝盈萱揪心演出封后大熱 王力宏改編電影歌曲金馬唱開場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。