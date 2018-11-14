劉以豪一語戳破鬼鬼美夢

2018年11月14日 04:11 中國時報 報導李承陽

禾浩辰（左）跟鬼鬼排戲時爆出不少趣事。（盧禕祺攝）

導演林孝謙率演員劉以豪、陳庭妮、張書豪、吳映潔（鬼鬼）、禾浩辰（布魯斯）等人，13日出席電影《比悲傷更悲傷的故事》金馬紅毯之夜台灣首映，演唱電影主題曲的A-Lin也一起走上紅毯。電影描述感人愛情故事，一行人分享各自心動的浪漫瞬間，劉以豪一句話戳破鬼鬼的粉紅泡泡。

鬼鬼形容：「男生走在女生前面時，不停回頭看、關心對方的感覺很甜蜜。」劉以豪聽完，潑她冷水說：「這樣很像我帶我家的狗出門散步，回頭等主人的感覺。」愛下廚的禾浩辰認為，心儀的對象把他煮的菜吃完，兩人在餐桌上用餐，即使不講話也浪漫。

劉以豪在電影中飾演生病的男主角K，因為過度投入在角色裡難以抽身，原本精壯的他因而暴瘦5公斤，連曾有蓄鬍的想法，都因為害怕角色留下陰影而放棄，林孝謙眼見他精神狀態越來萎靡，開發獨家「精油催眠法」，讓他聞不同味道的精油幫助他抽離角色。

林孝謙精心磨戲

有趣的是，禾浩辰跟鬼鬼在磨戲階段，被林孝謙要求各自只能講「好不好」跟「要不要」這兩種台詞，訓練演員的表達方式，期間鬼鬼演到氣哭，一心只想收工回家，還捉弄禾浩辰抒發，拔他腿毛，「就算拔他腿毛，他也只能說好不好，就是希望能停止這個遊戲。」電影30日上映。

(中國時報)