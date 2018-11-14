戴立綱握手韓國瑜讚真誠

2018年11月14日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

戴立綱主持的《新聞龍捲風》建立好口碑。

韓國瑜（右二）忍著身體不適，到《新聞龍捲風》戶外開講現場。（翻攝自YouTube）

九合一選舉持續升溫，其中以高雄市最受關注，中天《新聞龍捲風》本月南下舉辦2場戶外開講，雙主持人戴立綱、王又正踏出攝影棚與民眾互動。戴立綱透露，首場戶外開講挺進高雄鼓山區，國民黨高雄市長候選人韓國瑜特地趕來現場，民眾看到他立刻上前團團包圍，「一堆人想摸他的頭、摸他的手」，而韓國瑜的「握手」最讓他印象深刻：「他握手是手心碰手心，很扎實的握手，從握手姿勢就知道，這個政治人物是真誠，還是虛偽。」

戴立綱事後得知，韓國瑜當天其實身體不適，幕僚力勸他休息，但他堅持挺《新聞龍捲風》聽民眾心聲，「當下完全沒發現，他之前的場子也不在鼓山附近，行程又這麼忙碌，能趕來真的很感動，第二場戶外開講到高雄林園，韓國瑜甚至取消前一個行程，提早到現場。」節目預計本周舉行第3場戶外開講，戴立綱雖因喉嚨發炎已連續3周到醫院報到，仍非常期待再度南下與民眾相聚。

民眾剃禿頭拉票

《新聞龍捲風》12日邀請來自高雄大寮的民眾阿崙擔任來賓，他為幫韓國瑜拉票，和朋友交換條件「剃成禿頭」，在網路引起討論熱潮。阿崙表示自己是2個小孩的父親，為存小孩的幼稚園學費，白天當業務、晚上擺地攤，老婆也兼職賣內衣，白天揹著小孩到捷運附近發傳單，生活過得很辛苦，直到韓國瑜出現，才讓他看到希望，說到激動處哽咽泛淚。

12日《新聞龍捲風》收視亮眼，4歲以上平均收視1.26，總收視人口155萬8000人，最高收視達2.0，繼續穩坐同時段收視冠軍，戴立綱謙虛表示，他是學氣象出身，看得比較遠，對收視率保持平常心。

(中國時報)