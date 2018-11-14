葡萄不憤怒出輯 陳子鴻激勵撐下去

2018年11月14日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

大陸樂團「葡萄不憤怒」日前來台宣傳首張專輯《十田品》，他們直呼：「台灣真是個好地方。」胡彥斌、大張偉（前花兒樂團主唱）和資深音樂人陳子鴻都獻上祝福，陳子鴻聽了專輯後表示：「以他們的年紀有這樣子的完整度，很不容易，如果在音樂風格上更大膽一點，應該會有更多的發揮。」

陳子鴻鼓勵他們一定要撐下去，「走樂團這條路不容易，能堅持到最後，成功就是你們的，中間一定會有挫折、不盡人意的地方，撐到最後就贏。」葡萄不憤怒3位團員一來台就立刻去唱片行買新專輯，討好彩頭，得知專輯在台進了銷售榜第12名，3人立刻跟成員余子牛報告好消息：「你趕快考完飛過來，我們要一起慶祝。」余子牛目前就讀研究所1年級，因在北京考試，12日才抵台會合。

平均年齡不到23歲

葡萄不憤怒由4位大男生組成，平均年齡不到23歲，團員包括主唱李學臻（小臻）、貝斯手趙璇淳（三鹿）、鼓手陳勃翰（脖子）、吉他手余子牛（牛兒）。他們從500個樂團中脫穎而出、拿下2017迷笛校園樂團大賽總冠軍，多年來累積超過百場LIVE演出，2016年更成為第一個登上北京工人體育館演出的學生樂團。

他們成軍5年，至今一起摸索寫歌，共同為了做音樂努力，17日（周六）將在台北Legacy舉辦演唱會，購票請洽大市集交易網。

(中國時報)