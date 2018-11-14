葡萄不憤怒出輯 陳子鴻激勵撐下去

葡萄不憤怒團員鼓手脖子（左起）、主唱小臻、貝斯手三鹿日前來台宣傳新專輯。

友善列印
中國時報
報導

大陸樂團「葡萄不憤怒」日前來台宣傳首張專輯《十田品》，他們直呼：「台灣真是個好地方。」胡彥斌、大張偉（前花兒樂團主唱）和資深音樂人陳子鴻都獻上祝福，陳子鴻聽了專輯後表示：「以他們的年紀有這樣子的完整度，很不容易，如果在音樂風格上更大膽一點，應該會有更多的發揮。」

陳子鴻鼓勵他們一定要撐下去，「走樂團這條路不容易，能堅持到最後，成功就是你們的，中間一定會有挫折、不盡人意的地方，撐到最後就贏。」葡萄不憤怒3位團員一來台就立刻去唱片行買新專輯，討好彩頭，得知專輯在台進了銷售榜第12名，3人立刻跟成員余子牛報告好消息：「你趕快考完飛過來，我們要一起慶祝。」余子牛目前就讀研究所1年級，因在北京考試，12日才抵台會合。

平均年齡不到23歲

葡萄不憤怒由4位大男生組成，平均年齡不到23歲，團員包括主唱李學臻（小臻）、貝斯手趙璇淳（三鹿）、鼓手陳勃翰（脖子）、吉他手余子牛（牛兒）。他們從500個樂團中脫穎而出、拿下2017迷笛校園樂團大賽總冠軍，多年來累積超過百場LIVE演出，2016年更成為第一個登上北京工人體育館演出的學生樂團。

他們成軍5年，至今一起摸索寫歌，共同為了做音樂努力，17日（周六）將在台北Legacy舉辦演唱會，購票請洽大市集交易網。

(中國時報)

陳漢典出EP豪喊「大咖避開」 鄭人碩帥驅魔 徐若瑄吃味

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。