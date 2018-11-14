鄭人碩帥驅魔 徐若瑄吃味

鄭人碩（左起）和辛樂兒飾演夫妻，張書偉則是散漫的刑警。

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中國時報
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電影《人面魚 紅衣小女孩外傳》13日舉行試片，演員鄭人碩、張書偉、辛樂兒和導演莊絢維、監製曾瀚賢出席媒體茶敘。鄭人碩和徐若瑄因一起勤跑宣傳變熟，他炫耀：「女神跟我要電話，但我很矜持，跟她說之後再給。」讓一旁的張書偉羨慕不已，鄭人碩前晚還和徐若瑄一起看金馬世界首映場，徐若瑄在片中中邪又被附身，看到最後一幕虎爺大展雄威時，不禁拍他大腿笑說：「特效都是讓你帥，都是讓我醜。」

鄭人碩僅國小遇過和親人相關的靈異事件，爺爺當時在醫院離世被救護車載回老家，途中車子突然在路上旋轉兩圈，眾人看傻眼，隨行道士提醒恐有物品遺落在醫院，發現是鄭人碩父親首次花錢買送給爺爺的手表。爺爺頭七當天，父母在守靈，他睡覺時感覺有人幫他蓋被，深信是爺爺回來探望家人。

雙帥搞笑互虧

延續《紅衣》系列親情主軸，《人面魚》中鄭人碩、徐若瑄各自和孩子發展動人故事，鄭人碩觀影時因父子情淚流滿面還被徐若瑄笑，片中更加入西方「驅魔神探」的概念。前偶像團體Energy成員張書偉首登大銀幕，和鄭人碩成為追查事件的好拍檔，鄭人碩總是稱張書偉是「天團成員」，還打趣說：「我才知道有人偶包可以這麼重！」

鄭人碩搞笑說：「打開他的微信和臉書，每一張都修圖百分百。」張書偉則回嗆：「他都不正經！」透露鄭人碩經常在片場「撩」人，還愛嚇劇組，也讓原本應沉重的氣氛輕鬆很多。該片23日上映。

(中國時報)

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