海中滅頂前逃生 李亦捷歎好玄

李亦捷今年作品連發，拍了電影、短片跟MV。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪李承陽

北影最佳新演員李亦捷演出電影《憨嘉》，片中除了和鄭人碩有細膩感情戲，更墜樓在鬼門關前走一遭，實際上她3年前也遇到死劫，在宜蘭的海邊捲入暗流，「我那時候想放手一搏，用盡全力往回游，游到沒力之後，才發現我反而在原本離岸邊的距離2倍遠。」

李亦捷沒力之後沉入海中，她形容：「眼前沒有人生跑馬燈，只有一片白。」當她下沉到一半，竟隱約感覺踩到東西，她一邊蹬一邊踩，糊里糊塗回到岸上，整整1個小時說不出話。事隔1年後，她做了一場夢，又回到那片海灘，「夢中有一個手把我接著，不知道是誰在保護我。」想起來連自己都覺得超玄。

李亦捷在電影裡演出為愛不顧一切的女人，但生活中她沒這麼大膽愛，絕大部分受到小時候的經驗影響。她家裡之前經營複合式KTV餐廳，曾看過新郎早上在她家辦婚宴，對新娘說一堆山盟海誓，沒幾天就出現在KTV跟其他女生親熱，「還有醫生、教授辦同學會，我去包廂收東西，裡面都在摟摟抱抱。」

為李鴻其按讚

李亦捷曾跟今年入圍金馬獎男配角的李鴻其交往，現已退回朋友身分，也跟另一位入選演員鄭人碩在電影裡飆戲，3人又都是張作驥導演的愛將，關係緊密，她7年前拿下北影新人獎先聲奪人，之後因家庭因素消失螢光幕，近年才又接戲，看到兩位好友逐漸嶄露頭角，今年登上金馬舞台，她沒有比較的心態，也為兩人讚聲。電影上映中。

(中國時報)

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