河正宇 丁海寅同場尬帥

江詩丹頓FIFTYSIX陀飛輪腕表，18K 5N粉紅金款，約383萬元。（Vacheron Constantin提供）

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中國時報
報導陶福媛
在《與神同行》飾演使者的河正宇佩戴FIFTYSIX星期日曆粉紅金腕表出席江詩丹頓VIP派對。（Vacheron Constantin提供）
以《經常請吃飯的漂亮姐姐》一劇走紅的丁海寅身穿一襲暗紅色長大衣出席江詩丹頓FIFTYSIX腕表首爾上市派對。（Vacheron Constantin提供）
音樂詩人Benjamin Clementine為江詩丹頓創作新曲《Eternity》歌頌超時空的永恆之美。（Vacheron Constantin提供）
搖滾才子James Bay佩戴江詩丹頓FIFTYSIX腕表拍攝廣告。（Vacheron Constantin提供）
1.江詩丹頓FIFTYSIX自動上鍊腕表，18K 5N粉紅金款，約63萬元。（Vacheron Constantin 提供）
2.江詩丹頓FIFTYSIX星期日曆腕表，18K 5N粉紅金款，約105萬元。（Vacheron Constantin提供）
3.江詩丹頓FIFTYSIX全日曆精密月相表，18K 5N粉紅金款，約116萬元。（Vacheron Constantin提供）

逾260年歷史的瑞士製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）繼一月在SIHH發表FIFTYSIX腕表，以37萬7000元起跳的低門檻訂價震驚表壇後，日前在首爾現代卡音樂圖書館（Hyundai Card Music Library）發表頂級奢華版的FIFTYSIX陀飛輪腕表，邀請河正宇和丁海寅出席盛會，為FIFTYSIX腕表力挺站台。

經典馬耳他十字造型表耳

以《經常請吃飯的漂亮姐姐》一劇走紅的丁海寅是品牌藏家，他佩戴江詩丹頓FIFTYSIX自動上鍊腕表，帥氣破表；在《與神同行》中飾演陰間使者的河正宇搭配江詩丹頓FIFTYSIX日曆腕表，展現紳士風範，兩位男神同場PK，更添話題。

江詩丹頓全新登場的FIFTYSIX系列腕表，表殼是以1956年問市的「6073」為設計靈感，因此以FIFTYSIX作為系列名稱，細節設計則以品牌logo馬耳他十字造型作為4個分支表耳，向品牌永恆經典致敬；首爾VIP派對緊扣藝術氛圍，在珍藏上萬張黑膠唱片營造音樂氣氛，靠韓國超人氣樂團Hyukoh現場音樂加持，更能突顯FIFTYSIX腕表的卓越獨特與珍貴稀有。

品牌大使都是高顏質才子

江詩丹頓形象廣告「卓爾不群」（One of Not Many）邀音樂詩人Benjamin Clementine、搖滾才子James Bay、法國設計鬼才Ora Ito和探險攝影家Cory Richards等才子擔任品牌大使，無一不是高顏值的青年才俊；今年9月在的艾比路錄音室（AbbeyRoad Studios）系列最頂級陀飛輪腕表時，就邀請Benjamin Clementine現場演唱新曲《Eternity》（永恆）。

FIFTYSIX有自動上鍊、星期日曆、全日曆月相等款式，並有粉紅金和精鋼材質可供選擇，目前已經正式上市，至於全新發表的超薄自動上鍊陀飛輪款，則是搭載品牌自行研發製造的首款自動上鍊2160陀飛輪機芯，配有22K金質邊緣擺陀，厚度不到6mm，預計要到明年4月才會正式上架。

(中國時報)

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