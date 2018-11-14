百貨周慶搭宮鬥劇 陸海空寵客

京站因應宮鬥劇熱潮推出陸海空行程，總經理柯愫吟（左二）昨率嬪妃造勢。（郭家崴攝）

友善列印
中國時報
報導
SOGO復興館OSIM 8變小天后按摩椅，原價7萬9800元、特價5萬9800元，送6000元SOGO商品券，限量30台。（SOGO提供）
京站La Belle日本輕絲原棉發熱澳洲羊毛暖冬被，原價8980元、特價999元，1.1折，周年慶折扣最下殺，限量30組。（京站提供）
SOGO忠孝館LANCOME忠孝獨家修護組，價值5997元、特價3510元，消費滿6000送100元SOGO禮券，限量100組。（SOGO提供）
京站全台獨家櫃coen小羔羊針織上衣，每件1490元。（京站提供）
京站周年慶獨家SHISEIDO百優精純乳霜組，價值4795元、特價2340元，5折，限量50組。（京站提供）

百貨周年慶看準年輕族群喜好，抽旅遊行程吸客。京站時尚廣場本月21日至12月17日9周年慶，延續前2年策略，斥資百萬元推「陸海空爭寵攻略之旅」，囊括特色鐵道、豪華郵輪、海島度假3種主題7種玩法，期間當日累滿6000元可抽獎，以「挪威郵輪阿拉斯加10天7夜雙人自由行」32萬7000元價值最高。

前2年夯達人帶路玩，這次主攻模里西斯等祕境，印尼巴淡島或民丹島行程則可搭上新加坡航空波音787明年首航，京站總經理柯愫吟說「我自已也很想去」；還首度加碼高門檻累滿1萬5000元再抽iPad Pro、CASIO防水相機、行李箱等旅行神助手，共有68個獎項。今年27天檔期較去年少1周，柯愫吟表示要讓消費者集中消費，目標業績10.2億元，平均日成長可達5.4％。

指定寢具最低1.1折

京站有70萬Q卡會員，主客群18至35歲，由女裝、化妝品、運動用品帶頭衝，截至10月業績成長5％，女裝增15％最多，力道來自全台獨家的KBF、coen，百貨獨家的Niko and…，與西區獨家的SENSE OF PLACE、GLOBAL WORK等品牌。周年慶全館滿3800送400，3C/家電單筆滿1萬送500，最高回饋21%；首5日百樣商品平均3折起，指定寢具最低1.1折，看好可再創佳績。

3大業種最熱門

遠東SOGO周年慶首波8日開跑，忠孝館首5日成長5％，店長嚴選和ONLY SOGO買貴奉送專區超夯，美妝業績較去年增10％、家電家用增5％、女裝最高回饋20％，3大業種最熱門。美妝晚安特惠組吸引OL小資女，夜間人潮增1成；第2波千項組合、共50萬組，打出店長嚴選限量加贈300元禮券，和圓廣限定特惠組，要讓館內館外不斷排隊。

SOGO復興館周慶目標26.2億元，首5日已達成60％，國際精品貨量充足增15％最多，「四大天王」LV、香奈兒、愛馬仕、卡地亞皆超過2位數，名品增10％、家電5至6％、餐飲2至3％、男裝微幅成長；第2波力推禦寒商品，指定冬被限量下殺1折起，持續攻主顧客。

(中國時報)

芝柏二金橋腕表 Janet媽媽經先想好女兒名

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。