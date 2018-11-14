百貨周慶搭宮鬥劇 陸海空寵客

2018年11月14日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

SOGO復興館OSIM 8變小天后按摩椅，原價7萬9800元、特價5萬9800元，送6000元SOGO商品券，限量30台。（SOGO提供）

京站La Belle日本輕絲原棉發熱澳洲羊毛暖冬被，原價8980元、特價999元，1.1折，周年慶折扣最下殺，限量30組。（京站提供）

SOGO忠孝館LANCOME忠孝獨家修護組，價值5997元、特價3510元，消費滿6000送100元SOGO禮券，限量100組。（SOGO提供）

京站全台獨家櫃coen小羔羊針織上衣，每件1490元。（京站提供）

京站周年慶獨家SHISEIDO百優精純乳霜組，價值4795元、特價2340元，5折，限量50組。（京站提供）

百貨周年慶看準年輕族群喜好，抽旅遊行程吸客。京站時尚廣場本月21日至12月17日9周年慶，延續前2年策略，斥資百萬元推「陸海空爭寵攻略之旅」，囊括特色鐵道、豪華郵輪、海島度假3種主題7種玩法，期間當日累滿6000元可抽獎，以「挪威郵輪阿拉斯加10天7夜雙人自由行」32萬7000元價值最高。

前2年夯達人帶路玩，這次主攻模里西斯等祕境，印尼巴淡島或民丹島行程則可搭上新加坡航空波音787明年首航，京站總經理柯愫吟說「我自已也很想去」；還首度加碼高門檻累滿1萬5000元再抽iPad Pro、CASIO防水相機、行李箱等旅行神助手，共有68個獎項。今年27天檔期較去年少1周，柯愫吟表示要讓消費者集中消費，目標業績10.2億元，平均日成長可達5.4％。

指定寢具最低1.1折

京站有70萬Q卡會員，主客群18至35歲，由女裝、化妝品、運動用品帶頭衝，截至10月業績成長5％，女裝增15％最多，力道來自全台獨家的KBF、coen，百貨獨家的Niko and…，與西區獨家的SENSE OF PLACE、GLOBAL WORK等品牌。周年慶全館滿3800送400，3C/家電單筆滿1萬送500，最高回饋21%；首5日百樣商品平均3折起，指定寢具最低1.1折，看好可再創佳績。

3大業種最熱門

遠東SOGO周年慶首波8日開跑，忠孝館首5日成長5％，店長嚴選和ONLY SOGO買貴奉送專區超夯，美妝業績較去年增10％、家電家用增5％、女裝最高回饋20％，3大業種最熱門。美妝晚安特惠組吸引OL小資女，夜間人潮增1成；第2波千項組合、共50萬組，打出店長嚴選限量加贈300元禮券，和圓廣限定特惠組，要讓館內館外不斷排隊。

SOGO復興館周慶目標26.2億元，首5日已達成60％，國際精品貨量充足增15％最多，「四大天王」LV、香奈兒、愛馬仕、卡地亞皆超過2位數，名品增10％、家電5至6％、餐飲2至3％、男裝微幅成長；第2波力推禦寒商品，指定冬被限量下殺1折起，持續攻主顧客。

(中國時報)